Холостяк-11: участниц шоу ждет неделя без косметики и фотошопа

Уже в эту пятницу, 9 апреля в 19:00, на СТБ выйдет 6 выпуск романтического реалити «Холостяк».

Зрители шоу «Холостяк 11» вновь окунутся в историю незабываемых свиданий и приключений. Однако на этот раз все будет куда неожиданнее. Ведь главный герой впервые увидит Instagram каждой участницы…

Фото девушек в сети не на шутку удивят Михаила: «Я не ожидал такого. Мне не нравится, когда девушки редактируют свои фото в фотошопе».

Впервые в истории проекта – неделя без макияжа! С какой целью главный герой попросит участниц отказаться от косметики? Неужели увиденное в интернете кардинально разнится с тем, что ежедневно видит мужчина на проекте? Более того, Миша тщательно изучит Instagram каждой. Кто-то предстанет в абсолютно неожиданном образе. А кто-то удивит главного героя своими откровенными фото.

Григорий Решетник и Михаил Заливако / пресс-служба канала СТБ

Также состоится групповое свидание, во время которого Холостяк предложит вместе создать социальный ролик, посвященный теме домедицинской помощи. Ведь далеко не все знают, как помочь человеку, когда ему плохо. Миша и одна из девушек перевоплотятся в спасателя и утопающего. Во время процесса участница осмелится проявить инициативу, которая приведет к сближению. Однако соперницы не будут готовы увидеть это собственными глазами. Такие события вызовут бурю эмоций у каждой, а кого-то заставят навсегда закрыться от Миши. Сможет ли Холостяк объясниться и вернуть былое отношение девушки?

А также не пропустите одно из самых экстремальных свиданий сезона! Кого Холостяк пригласит на долгожданную встречу?

Кроме того, Михаил предложит девушкам помочь тем, кто в этом нуждается, и у кого нет возможности самостоятельно себя защитить. Это будет не только эмоциональное свидание, но и социально важное…

Не пропустите эти и многие другие события уже в пятницу, 9 апреля в 19:00, на телеканале СТБ! Смотрите 6 выпуск реалити «Холостяк», чтобы первыми увидеть зарождение настоящих чувств.

Напомним,