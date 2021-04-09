В семье Елизаветы II случилось горе: королева скорбит

9 апреля 2021 14:34 Юлия Туренко
В семье Елизаветы II случилось горе: королева скорбит
Елизавета II и принц Филлип
instagram.com/theroyalfamily

Череда приятных новостей для Елизаветы II закончилась.

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Последние несколько недель семья Елизаветы II была на пике обсуждения по всему миру. Многие еще не могут забыть скандальное интервью Маган Маркл, а кто-то радуется за внучек королевы, которые недавно стали мамами.

Однако сегодня пресс-служба британской королевской семьи сообщила прискорбную новость. Стало известно, что утром 9 апреля в Виндзорском замке скончался супруг Елизаветы II – 99-летний принц Филлип.

С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, – говорится в сообщении.

Принц Филлип / instagram.com/theroyalfamily
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Не так давно у герцога ухудшилось самочувствие. Случилось это спустя некоторое время после того, как ему сделали прививки от коронавируса. Но тогда дворец заявлял, что недомогание принца не было связано с COVID-19.

Напомним, 

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