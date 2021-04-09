В семье Елизаветы II случилось горе: королева скорбит
9 апреля 2021 14:34
Елизавета II и принц Филлип
instagram.com/theroyalfamily
Череда приятных новостей для Елизаветы II закончилась.
Елизаветы II была на пике обсуждения по всему миру. Многие еще не могут забыть скандальное интервью Маган Маркл, а кто-то радуется за внучек королевы, которые недавно стали мамами.
Однако сегодня пресс-служба британской королевской семьи сообщила прискорбную новость. Стало известно, что утром 9 апреля в Виндзорском замке скончался супруг Елизаветы II – 99-летний принц Филлип.
С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, – говорится в сообщении.
Принц Филлип / instagram.com/theroyalfamily
Напомним,