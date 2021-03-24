Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой
В семье Елизаветы II отмечают важное событие.
Сегодня стало известно, что внучка британской королевы Зара родила ребенка. 21 марта женщина вместе со своим мужем Майком Тиндоллом в третий раз стали родителями.
У шестилетней Мии и двухлетней Лены появился брат. Этой радостной новостью с журналистами и публикой поделился пресс-секретарь новоиспеченного счастливого отца.
Позже стало известно, что десятый среди правнуков королевы Елизаветы II получил имя Лукас Филипп.
Напомним,