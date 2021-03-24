Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой

В семье Елизаветы II отмечают важное событие.

Несмотря на громкий скандал вокруг интервью Меган Маркл и принца Гарри ведущей Опре Уинфри, Елизавета II смогла отвлечься на очень приятную тему.

Сегодня стало известно, что внучка британской королевы Зара родила ребенка. 21 марта женщина вместе со своим мужем Майком Тиндоллом в третий раз стали родителями.

У шестилетней Мии и двухлетней Лены появился брат. Этой радостной новостью с журналистами и публикой поделился пресс-секретарь новоиспеченного счастливого отца.

Зара и Майк Тиндалл / instagram.com/royal.standard

Спустя несколько часов о рождении сына заявил и сам Майк. Во время онлайн-включения мужчина признался, что безумно счастлив стать многодетным отцом.

Позже стало известно, что десятый среди правнуков королевы Елизаветы II получил имя Лукас Филипп.

Напомним,