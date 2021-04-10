МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Носорога
10 апреля 2021 22:04
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Носорога
пресс-служба
10 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск гипершоу МАСКА – финал проекта. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Носорога.
МАСКА. На сцене выступило 3 постоянных участника, оставшихся в шоу, – яркое Солнце, романтический Дракон и мужественный Носорог. Именно эти фантастические участники завоевали право сразиться в финале. Каждый из них на протяжение трех месяцев поражал своими талантами, показывал невероятные выступления и запутывал звездных детективов и зрителей.
Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Носорога скрывался актер Алексей Тритенко.
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Носорога / пресс-служба
Откровенно говоря, я и сам не знал, что умею так петь. Но мне понравилось это, и я очень благодарен продюсерам проекта за то, что пригласили, – признался актер Алексей Тритенко.