МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Дракона
10 апреля 2021 22:50
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Дракона
пресс-служба
10 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск гипершоу МАСКА – финал проекта. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Дракона.
МАСКА. На сцене выступило 3 постоянных участника, оставшихся в шоу, – яркое Солнце, романтический Дракон и мужественный Носорог. Именно эти фантастические участники завоевали право сразиться в финале. Каждый из них на протяжение трех месяцев поражал своими талантами, показывал невероятные выступления и запутывал звездных детективов и зрителей.
Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Дракона скрывался Заслуженный артист Украины, певец Арсен Мирзоян.
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Дракона / пресс-служба
Я благодарю всех, кто создавал этот проект! Однако, признаюсь честно, костюмчик не очень удобный, Вова Остапчук сегодня немного побывал в моей шкуре. Но в конце концов я нашел удобные для себя положения и движения. Единственное, что меня выдавало – голос, – поделился певец Арсен Мирзоян.