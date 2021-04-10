МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Солнца
10 апреля 2021 22:58
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Солнца
пресс-служба
10 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск гипершоу МАСКА – финал проекта. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Солнца.
МАСКА. На сцене выступило 3 постоянных участника, оставшихся в шоу, – яркое Солнце, романтический Дракон и мужественный Носорог. Именно эти фантастические участники завоевали право сразиться в финале. Каждый из них на протяжение трех месяцев поражал своими талантами, показывал невероятные выступления и запутывал звездных детективов и зрителей.
Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Солнца скрывалась певица Злата Огневич.
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Солнца / пресс-служба
Мы пытались вас запутать, но вы такие умные и сообразительные, что это практически нереально сделать! Но, согласитесь со мной, в эфире, когда был Ворон, вы немножко запутались – я для этого сделала все, что было в моих силах, – поделилась победительница гипершоу «МАСКА» Злата Огневич.