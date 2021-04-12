Від пацанки до панянки-5: из Школы леди участниц переселили в подвал
До выпускного бала в Школе леди остались считанные недели. И педагоги перешли к активной фазе подготовки участниц «Від пацанки до панянки» (Новый канал) к жизни вне стен учебного заведения.
Лидеры жили в номере «люкс», – рассказывает завуч Школы леди Ирина Зайцева. – А остальные – не в лучших условиях. И мы сделали это специально, чтобы показать, что в жизни все поступки возвращаются. Чем больше усилий ты прикладываешь, тем больше бонусов получаешь.
Часть «пацанок» поселили в подвал с матрасами на полу вместо мягких кроватей.
Мне не говорили, что я буду спать в таком сарае, – жаловалась Лера #Ким Парыгина. – Я не хотела там ночевать. Было ощущение, что находилась дома у алкоголиков.
Но не всем подвал показался таким мрачным.
В детстве в моем доме не было ни воды, ни нормального ремонта, – рассказывает Лена #Зая Питын. – И комната выглядела приблизительно как эта. И я там не просто жила, а даже умудрялась радоваться.
Все ли девушки согласились на новые условия проживания и обучения в Школе леди – узнаете сегодня, 12 апреля, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.
Напомним,