Від пацанки до панянки-5: из Школы леди участниц переселили в подвал

12 апреля 2021 11:40 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: из Школы леди участниц переселили в подвал
Від пацанки до панянки-5: из Школы леди участниц переселили в подвал
пресс-служба

До выпускного бала в Школе леди остались считанные недели. И педагоги перешли к активной фазе подготовки участниц «Від пацанки до панянки» (Новый канал) к жизни вне стен учебного заведения.

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Эту неделю девушки провели в борьбе за лидерство, а заодно постажировались в санатории. За хорошую работу участниц «Від пацанки до панянки-5» ждало поощрение.

Лидеры жили в номере «люкс», – рассказывает завуч Школы леди Ирина Зайцева. – А остальные – не в лучших условиях. И мы сделали это специально, чтобы показать, что в жизни все поступки возвращаются. Чем больше усилий ты прикладываешь, тем больше бонусов получаешь.

Часть «пацанок» поселили в подвал с матрасами на полу вместо мягких кроватей.

Мне не говорили, что я буду спать в таком сарае, – жаловалась Лера #Ким Парыгина. – Я не хотела там ночевать. Было ощущение, что находилась дома у алкоголиков.

Но не всем подвал показался таким мрачным.

В детстве в моем доме не было ни воды, ни нормального ремонта, – рассказывает Лена #Зая Питын. – И комната выглядела приблизительно как эта. И я там не просто жила, а даже умудрялась радоваться.

Все ли девушки согласились на новые условия проживания и обучения в Школе леди – узнаете сегодня, 12 апреля, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,

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