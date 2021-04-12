После смерти Елизаветы II британцы не хотят видеть королем принца Чарльза: кто лидировал в опросе
12 апреля 2021 07:00
Британская королевская семья
instagram.com/kensingtonroyal
Состоялся соцопрос, благодаря которому стало известно, кого британцы хотят видеть следующим королем после смерти Елизаветы II.
Кейт Миддлтон мог бы стать королем лишь после смерти своего отца.
Отметим, что в опросе приняли участие почти 1600 взрослых граждан. 47% хотели бы видеть преемником Елизаветы II - 38-летнего герцога Кембриджского. 27% отдали свои голоса за принца Чальза, 18% - вообще не хотят никакой монархии в Великобритании. Принца Гарри предпочли всего 8%.
Напомним,
- Иракли Макацария представил публике свою 19-летнюю возлюбленную.
- МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 10 выпуске от 10.04.2021.