После смерти Елизаветы II британцы не хотят видеть королем принца Чарльза: кто лидировал в опросе

12 апреля 2021 07:00 Юлия Туренко
После смерти Елизаветы II британцы не хотят видеть королем принца Чарльза: кто лидировал в опросе
Британская королевская семья
instagram.com/kensingtonroyal

Состоялся соцопрос, благодаря которому стало известно, кого британцы хотят видеть следующим королем после смерти Елизаветы II.

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Результат опроса, проведенного ресурсом Deltapoll, показал, что жители Великобритании желают видеть монархом не принца Чарльза, а его сына – принца Уильяма. Однако супруг Кейт Миддлтон мог бы стать королем лишь после смерти своего отца.

Отметим, что в опросе приняли участие почти 1600 взрослых граждан. 47% хотели бы видеть преемником Елизаветы II - 38-летнего герцога Кембриджского. 27% отдали свои голоса за принца Чальза, 18% - вообще не хотят никакой монархии в Великобритании. Принца Гарри предпочли всего 8%.

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Людям также был предложен более широкий выбор членов королевской семьи для замены Елизаветы II в качестве монарха, однако принц Уильям набрал 41% и все равно вышел на первое место. Тем самым герцог Кембриджский вновь обогнал своего отца Чарльза, который набрал 22%.

Напомним,

 

 

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