Кейт Миддлтон готовится к четвертой беременности – СМИ

Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют четвертого ребенка.

Сейчас в семье герцогов Кембриджских подрастает трое детей - 7-летний принц Джордж, 5-летняя принцесса Шарлотта и 2-летний принц Луи. Однако Кейт Миддлтон мечтает об одном еще малыше.

Инсайдер сообщил изданию Us Weekly, что Кейт и Уильям уже тщательно занимаются вопросом планирования четвертого ребенка. Они хотели зачать малыша еще перед пандемией, но отложили свои планы.

У Кейт в планах всегда было иметь четверых детей, – говорит инсайдер. – Она отложила эту идею в период пандемии коронавируса, но теперь, с появлением вакцины, забрезжил свет в конце тоннеля. К тому же старшие дети пары Шарлотта и Джордж уже в апреле должны вернуться в школу. В связи с этим Кейт чувствует, что готова к новой беременности.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми / Fotobank / GettyImages

Источник, приближенный к королевской чете, также рассказал, что принц Уильям не сразу согласился на еще одного ребенка. Он считал, что трое детей – достаточно. Внук Елизаветы II очень ценит спокойную домашнюю обстановку, которой был лишен в детстве.

А вот герцогиня Кембриджская мечтает о второй дочери, чтобы у ее малышки Шарлотты появилась сестричка.

Кейт потребовалось некоторое время, чтобы убедить Уильяма решиться на еще одного ребенка, – говорит инсайдер. – Раньше он считал, что троих детей им более чем достаточно. Мысль, что малышей будет четверо, его не радовала. Но желание Кейт родить четвертого ребенка вдохновило его. К тому же он очень любит и ценит спокойную домашнюю обстановку, которой у него самого не было в детстве. Немного поразмыслив, он согласился с Кейт, и теперь они вместе с волнением смотрят в будущее.

Напомним,