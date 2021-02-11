Режиссер драмы "Мама" Тарас Ткаченко: Для меня это очень важный проект
19 февраля в 20:15 на СТБ ко Дню памяти Героев Небесной Сотни зрители увидят 4-серийную драму "Мама" производства "Основа Фильм Продакшн".
По сюжету главная героиня Нина Петровна живет с семьей в Житомире. Когда ее сын Виталий Швыдченко идет добровольцем на фронт защищать свою страну, в мирную жизнь мамы приходит война. В один из дней она узнает, что Виталий попал в плен. Обстоятельства складываются так, что единственный шанс вернуть своего ребенка - отправиться самой на его поиски. Маме придется пройти долгий путь, сменить города и села, пройти блокпосты и кабинеты местных властей, встретиться лицом к лицу с врагом, и все для того, чтобы узнать самый главный ответ - жив ли ее ребенок.
Когда мне позвонили и предложили проект, я согласился, буквально прочитав синопсис на страницу. Мы все не глухие, не слепые. Мы живем в нашей стране и понимаем, что происходит. Война не прекращается, она идет каждый день. Если мы этого не видим и не слышим, не означает, что этого нет. Для меня этот проект очень важен, это свое высказывание по поводу того, что сейчас происходит.
У людей с Донбасса есть свой характер и сила. Если мы воюем за абстрактные вещи, потому что мой дом здесь, то эти люди очень часто воюют за свой дом в буквальном смысле. Я чувствую огромную ответственность и понимаю, что я должен быть очень честным в этой работе, сделать ее на совесть, - комментирует Тарас Ткаченко.
Смотрите 4-серийную драму «Мама» 19 февраля в 20:15 на СТБ.
Напомним,