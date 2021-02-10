Королева Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой
В 2021 году семью королевы Елизаветы II ждет настоящий бэби-бум. И первое пополнение в этом уже случилось.
Ее Королевское Высочество принцесса Евгения благополучно родила сына 9 февраля 2021 года, в 08:55 в больнице Портленда. Джек Бруксбэнк присутствовал на родах. Ребенок весит 8 фунтов 1 унцию (3,6 килограммов). Королева, герцог Эдинбургский, герцог Йоркский, Сара, герцогиня Йоркская, а также мистер и миссис Джордж Бруксбэнк были проинформированы и рады этой новости. Это первый ребенок принцессы Евгении и Джека, первый внук герцога Йоркского Эндрю и Сары Йоркской и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо.
Отметим, что принцесса Евгения вышла замуж за бизнесмена в 2018 году. Несмотря на брак с принцессой, Джек Бруксбэнк не получил титул графа.
В 2021 году в британской королевской семье ожидается еще одно пополнение. Внучка Елизаветы II, дочь принцессы Анны, Зара Тиндалл находится в ожидании рождения третьего ребенка.
Напомним,