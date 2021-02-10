Королева Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой

В 2021 году семью королевы Елизаветы II ждет настоящий бэби-бум. И первое пополнение в этом уже случилось.

На официальной странице королевской семьи в Инстаграм появилось сообщение, что принцесса Йоркская Евгения, шестая внучка королевы Елизаветы II , родила первенца. Ребенок принцессы Евгении и ее супруга Джека Бруксбэнка стал девятым правнуком Ее Величества.

Принцесса Йоркская Евгения, шестая внучка королевы Елизаветы II, родила первенца / instagram.com/theroyalfamily

Ее Королевское Высочество принцесса Евгения благополучно родила сына 9 февраля 2021 года, в 08:55 в больнице Портленда. Джек Бруксбэнк присутствовал на родах. Ребенок весит 8 фунтов 1 унцию (3,6 килограммов). Королева, герцог Эдинбургский, герцог Йоркский, Сара, герцогиня Йоркская, а также мистер и миссис Джордж Бруксбэнк были проинформированы и рады этой новости. Это первый ребенок принцессы Евгении и Джека, первый внук герцога Йоркского Эндрю и Сары Йоркской и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо.

Отметим, что принцесса Евгения вышла замуж за бизнесмена в 2018 году. Несмотря на брак с принцессой, Джек Бруксбэнк не получил титул графа.

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк / instagram.com/theroyalfamily

В 2021 году в британской королевской семье ожидается еще одно пополнение. Внучка Елизаветы II, дочь принцессы Анны, Зара Тиндалл находится в ожидании рождения третьего ребенка.

Напомним,