Владимир Остапчук нарвался на волну хейта из-за фотографии топлес с Мальдив

10 февраля 2021 02:00 Юлия Крутиева
Владимир Остапчук нарвался на волну хейта из-за фотографии топлес с Мальдив
Супруги Владимир и Кристина Остапчук
пресс-служба

Супружеская пара Владимир и Кристина Остапчук отправились в отпуск.

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Для отдыха чета Остапчуков выбрала сказочное райское место – Мальдивские острова. По приезду на виллу, Владимир и Кристина на своих страницах в Инстаграм делились с подписчиками впечатлениями от перелетов и делали румтур.

Однако некоторые публикации пары шокировали фолловеров. Например, у себя в сториз Кристина разместила видео, где запечатлен момент, как она на четвереньках словно собака бежит к воде по песку. Оказалось, супруга Остапчука проиграла ему в карты и выполняла желание.

Кристина Остапчук / instagram.com/kristygor

В свою очередь Владимир опубликовал в микроблоге фотографию, на которой он позирует абсолютно голым. А его интимное место прикрывает киви, который в руках держит жена.

А какой ты фрукт? – подписал кадр ведущий.

Владимир Остапчук позировал обнаженным на Мальдивах / instagram.com/vova_ostapchuk

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Смелый снимок телеведущего понравился не всем. Кто-то с юмором прокомментировал кадр, другие же раскритиковали Остапчука за неприличный кадр.

"Какой то киви волосатый. Или то не киви", "Видно, что там не холодно! Киви большой", "Полякова обзавидуется", "Розуму немає", "Жесть, для чего такое фото?", "Нема на що дивитися, крім ківі", "Вова, ти класнний, але сорі, так не пасує, ти ж батько двох дітей, який приклад".

Напомним, 

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