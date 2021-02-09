Актер "Вар'яти-шоу" Виталий Тыльный поправился на 25 килограммов

Было 80 кг, а теперь – 105 кг. Виталий Тыльный рассказал, что снова начинает работать над своим телом.

Летом Новый канал поздравлял актера «Вар'яти-шоу» Виталия Тыльного с успешным завершением марафона похудения. Тогда парню удалось вместо 110 кг увидеть на весах цифру 80 кг. Более того, Виталик не только похудел, но и выиграл спор с Сергеем Притулой. Но, к сожалению, актер недолго продержался с таким результатом.

Полгода не ходил в зал и снова поправился на 25 килограммов, – говорит Виталик. – А еще я не сдерживал себя в еде и напитках. После дня рождения Владзьо, который был 12 ноября, понял, что пора остановиться и снова начать худеть. Но это не помешало мне еще месяц есть, пить и не заниматься спортом.

Виталик признается, что в начале года все же взялся за себя.

Почти каждый день 1,5 часа провожу в спортзале, – рассказывает актер. – А еще – пробежка 15 минут до тренировки и после. Но только посещая зал, похудеть трудно. Поэтому обязательно должно быть сбалансированное питание, и расход калорий больше, чем их потребление. Например, сладкое, выпечка и алкоголь увеличивают жировую массу, эти продукты лучше ограничить. Ну, и после 19:00 стараться не есть, а день начинать и заканчивать стаканом воды.

А еще актер шутит относительно своих лишних килограммов.

Знаете, в чем разница между 80 и 100 кг веса, – говорит Виталик. – Во времени завязывания шнурков на кроссовках (улыбается) и в виде в зеркале. Любите себя. Если чувствуете дискомфорт – работайте над собой. А когда увидите первые результаты, то уже трудно будет остановиться. Не ленитесь! Лень – самый большой враг человека. Не ищите причины, а ищите возможности.

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Напомним,