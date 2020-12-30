Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)

30 декабря 2021 23:10 Юлия Крутиева
Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)
Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)
пресс-служба

31 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 6 выпуск 5 сезона юмор-шоу Вар'яти-шоу.

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Смотрите в 6 выпуске Вар'яти-5: кем были бы Варьяты, если бы не шоу? Сегодня юмористы расскажут о том, чем они занимались до проекта. Если бы они не были актерами, Владзьо работал бы на стройке, Валентин Сергийчук был бы учителем труда, а Сергею Полупану пришлось бы разговаривать с людьми. Узнайте кое-что новое о любимых юмористах прямо сейчас!

Традиционные миниатюры от дуэта «Владимир и Великий»

Актеры покажут маленькие юмористические номера о разных ситуациях из жизни. Что делать, если дочь захотела сделать татуировку, а отец не был готов к такому разговору? Как чувствует себя мужчина в супермаркете, если он не может понять, что ему написала жена в списке покупок? Мужчина понятия не имел, что рис может быть длинным, круглым, шлифованным, нешлифованным, белым, бурым и даже красным!

А уж когда мужчина берется за воспитание детей, начинаются проблемы. В миниатюре шоу Варьяты 2020 выпуск 6 папа помогал сыну учить стихотворение, но вместо этого случайно научил его плохому… Не пропустите смешные миниатюры от Владимира и Великого!

Почему не стоит брать свою вторую половинку на корпоратив

Каждый мужчина знает неписанное правило: никогда не бери жену на корпоратив! Иначе быть беде. Герой миниатюры 6 выпуска Варьяты 2020 забыл об этом и разрешил супруге пойти с ним на праздник. Там его благоверная немножко не рассчитала порцию алкоголя и начала вести себя так, что мужу пришлось краснеть.

Сергей Притула прочитает стишок о семейной жизни, а Владимир Ковцун подготовит для вас монолог о том, как он женился на первом курсе университета и почему это было не очень мудрое решение.  Не пропусти все самое веселое – смотри Варьяты 5 сезон 6 выпуск от 31.12.2020.

6 выпуск шоу Вар'яти-шоу 5 сезон смотрите 31.12.2020 в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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