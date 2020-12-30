Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)

31 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 4 выпуск 5 сезона юмор-шоу Вар'яти-шоу.

Смотрите в 4 выпуске Вар'яти-5: вас ждут новые шутки, песни и откровения из жизни Сергея Притулы! Атмосфера праздника уже витает в воздухе, а значит настало время смеха и радости.

Любовь для разных поколений

Откроет 4 выпуск шоу Варьяты 2020 сцена из семейной жизни. Мама закатывает банки с соленьями, а дочка рассказывает о своих успехах на личном фронте. Парень подарил ей новенький телефон, но дочурка доказывает маме, что между ними еще ничего не было. Мама не верит сказкам девушки о том, что они с молодым человеком решили «до свадьбы ни-ни». Опытная женщина решила рассказать дочери о том, какой была интимная жизни у ее родителей до свадьбы. Что узнала девушка о маме и папе? Смотрите в шоу Варьяты 5 сезон 4 выпуск!

Эксперименты после 30 лет брака

Как разнообразить свою интимную жизнь, если вы уже 30 лет в браке? Пара из следующей миниатюры решила попробовать ролевые игры. Вот только жена не ожидала, что ее благоверный придет в супружескую спальню в… костюме черепашки ниндзя! Вместо кружевного белья жена схватилась за сердечные капли, ведь такое зрелище не для слабонервных. Смогут ли они провести незабываемую ночь, несмотря на панцирь на спине мужчины? Узнайте прямо сейчас – смотрите Варьяты 2020 выпуск 4.

Откровения от Сергея Притулы

Ведущий подготовит вас к походу по гостям! Сергей Притула поделится секретом, как правильно отвечать жене на вопрос «ну как тебе?», когда она просит оценить свой вечерний наряд. Что говорить в том случае, если не хочешь обидеть женщину, а что – в том, если хочешь пойти на вечеринку один? Узнайте прямо сейчас! Сергей Притула расскажет, что он думает о известных украинских телепроектах и почему он никогда не критикует экспертов из проекта СТБ Битва экстрасенсов. А также ведущий расскажет о том, как он пытался похудеть и постоянно пил воду с лимоном. Что из этого получилось, и удалось ли Сергею Притуле сбросить пару лишних килограммов? Узнайте прямо сейчас – смотрите Варьяты 5 сезон 4 выпуск от 31.12.2020 онлайн.

4 выпуск шоу Вар'яти-шоу 5 сезон смотрите 31.12.2020 в 17:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.