Вар'яти-шоу: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2020)
24 октября 2020 21:55
Юлия Крутиева
Вар'яти-шоу: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2020)
пресс-служба Нового канала
29 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 1 выпуск 5 сезона юмор-шоу Вар'яти-шоу.
Смотрите в 1 выпуске Вар'яти-5
: «Вар`яти» на Новом – телеверсия первого украиноязычного юмор-шоу. Именно так называет свое детище Сергей Притула. На сегодня это единственный проект, участники которого шутят исключительно на украинском языке. И 29 октября стартует пятый сезон шоу. К юбилею юмористы подошли с креативом. Они пополнили свою команду, изменили баттлы и решили показывать закулисье съемок. Ну и, конечно же, они удивят новыми образами и шутками.
1 выпуск шоу Вар'яти-шоу 5 сезон смотрите 29.10.2020 в 21:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.