Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.12.2020)

19 декабря 2020 13:10 Юлия Крутиева
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.12.2020)
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.12.2020)
пресс-служба

19 декабря на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск юмористического проекта Женский Квартал.

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Смотрите в новом выпуске Женского квартала: зрителей ждут новые образы любимых актрис и молодые яркие звезды украинского шоу-бизнеса. В начале концерта Ирина Сопонару расскажет монолог о том, почему женщины не любят, когда их называют «женщинами».

Опираясь на поговорку «Держи друзей близко, а врагов еще ближе», жена придет к бывшей любовнице мужа, чтобы уговорить ее… вернуться к супругу! К чему приведет такой разговор покажут Ирина Гатун и Ирина Сопонару.

Ведущая «ЖВЛ» Вера Кекелия в новой программе «ХЗЛ» («Хто знает этих людей») споет о том, что значит быть украинской звездой, а ее соведущим станет «какой-то чувак» Рома Мищеряков.

Зрители увидят, как рыцари раньше возвращались к своим любимым женщинам после длительного Крестового похода и как могла бы выглядеть программа подселения одиноких женщин к успешным полноценным семьям. А стендап-комик Лера Мандзюк выступит на самую актуальную тему этого года – как строить отношения в условиях карантина и локдауна.

В этом эфире выступит группа TVORCHI с композицией «Living My Life». А украинская певица Jerry Heil сначала исполнит свой хит «Хостел монстрів» и вместе с девочками «Женского Квартала» - совместную песню «Бомба Ракета Пушка Граната».

Новый выпуск шоу Женский Квартал смотрите в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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