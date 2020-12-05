Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)

5 декабря 2020 00:45 Юлия Крутиева
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)
пресс-служба

5 декабря на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск юмористического проекта Женский Квартал.

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Смотрите в новом выпуске Женского квартала: актриса Таня Песик в одном из номеров зачитает монолог о спорте, крутя педали на велотренажере, ведь карантин научил всех делать несколько дел одновременно.

Певец Владимир Дантес станет приглашенной звездой и покажет вместе с Татьяной Песик ситуацию, которая разыгрывается в одном из украинских отелей. Владимир - звезда, которая заселилась в номер, а Татьяна - горничная, которая разыграла своего кумира, доказывая ему, что между ними ночью что-то произошло.

Певица «Жіночого Кварталу» Лали спела о том, что происходит, когда у жителя большого города появляется шанс наконец выспаться.

Также актеры воплотят пародию на «Маскарад», самое таинственное успешное шоу этой осени, которое выходило на телеканале «1+1». Приглашенной звездой номера станет MONATIK, возглавлявший в проекте одну из звездных команд.

Новый выпуск шоу Женский Квартал смотрите в 22.00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA. 

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