Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)

5 декабря на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск юмористического проекта Женский Квартал.

Смотрите в новом выпуске Женского квартала : актриса Таня Песик в одном из номеров зачитает монолог о спорте, крутя педали на велотренажере, ведь карантин научил всех делать несколько дел одновременно.

Певец Владимир Дантес станет приглашенной звездой и покажет вместе с Татьяной Песик ситуацию, которая разыгрывается в одном из украинских отелей. Владимир - звезда, которая заселилась в номер, а Татьяна - горничная, которая разыграла своего кумира, доказывая ему, что между ними ночью что-то произошло.

Певица «Жіночого Кварталу» Лали спела о том, что происходит, когда у жителя большого города появляется шанс наконец выспаться.

Также актеры воплотят пародию на «Маскарад», самое таинственное успешное шоу этой осени, которое выходило на телеканале «1+1». Приглашенной звездой номера станет MONATIK, возглавлявший в проекте одну из звездных команд.

Новый выпуск шоу Женский Квартал смотрите в 22.00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.