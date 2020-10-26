Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)

26 октября 2020 00:27 Юлия Крутиева
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
пресс-служба

31 октября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск юмористического проекта Женский Квартал.

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На «1+1» состоится премьера новых выпусков юмористического концерта Женский Квартал, в которых оригинально будут представлены номера на тему отдыха, родителей и детей и женской дружбы. Среди звезд участие в съемках приняли Макс Барских, MONATIK и певица Tayanna. Кстати, все они представили не только музыкальные номера, но и сыграли яркие роли в миниатюрах с актрисами проекта. Новые выпуски «Женского Квартала» стали первыми съемками Веры Кекелии после рождения первенца.

Новый выпуск шоу Женский Квартал смотрите 31.10.2020 в 22.00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA. 

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