Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.10.2020)

24 октября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел новый выпуск юмористического проекта Женский Квартал.

Смотрите в новом выпуске проекта Женский Квартал : девушки будут шутить на знакомые каждому темы, а особыми звездными гостями выпуска станут Позитив и Надя Дорофеева. Популярная и любимая группа миллионов украинцев «Время и Стекло» на сцене «Женского Квартала» исполнит песню «Last Dance».

Елена Кравец на сцене пошутит на тему свадьбы актрисы проекта Алины Гордиенко, которая не так давно вышла замуж за одного из сценаристов «Женского Квартала»: «Такое себе решение на самом деле. Ну, если ты хотела больше текста, то могла бы ко мне подойти. Зачем замуж выходить?» Также Елена Кравец признается, что следит за новым сезоном «Танцев со звездами» на «1+1» и поделится своими впечатлениями.

Кроме этого, Ирина Сопонару и Владимир Шумко на сцене «Женского Квартала» покажут миниатюру об отношениях между вампиром и обычной девушкой. «Я проснулся, 2 гематогенки съел, и не голоден», - так вампир будет оправдываться за то, что не хочет кусать девушку. Ведь после укуса она также станет бессмертной, и вампиру придется решиться на серьезные и вечные отношения.

Еще один номер будет посвящен настоящей мужской дружбе, которую девушкам часто сложно понять. А существует ли дружба между четырнадцатью красивыми и уверенными участницами проекта, в интервью рассказала актриса Ольга Жуковцова.

6 октября «Женскому Кварталу» исполнилось 2 года. Девушки неоднократно рассказывали о ярких совместных развлечениях перед репетициями и забавных ситуациях. Однако актриса Оля Жуковцова призналась, что ее самая эмоциональная и незабываемая история за время участия в проекте связана с дружбой и поддержкой коллектива.

Новый выпуск шоу Женский Квартал смотрите в 22.00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.