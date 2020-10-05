Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
5 октября 2020 01:10
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
пресс-служба
10 октября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск юмористического проекта Женский Квартал.
«Женский Квартал» стали 14 красивых, талантливых, известных и смелых представительниц прекрасной половины человечества. Девушки поднимут зрителям настроение искрометными шутками. Политики в шоу не будет, а будут шутки на тему семьи, отношений, брака и много другого. Сможет ли “Женский квартал” стать таким же популярным проектом, как и его предшественник?
Новый выпуск шоу Женский Квартал смотрите 10 октября в 22:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.