Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

5 октября 2020 01:10 Юлия Крутиева
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
пресс-служба

10 октября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск юмористического проекта Женский Квартал.

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Участницами проекта «Женский Квартал» стали 14 красивых, талантливых, известных и смелых представительниц прекрасной половины человечества. Девушки поднимут зрителям настроение искрометными шутками. Политики в шоу не будет, а будут шутки на тему семьи, отношений, брака и много другого. Сможет ли “Женский квартал” стать таким же популярным проектом, как и его предшественник?

Новый выпуск шоу Женский Квартал смотрите 10 октября в 22:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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