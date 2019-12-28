Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.12.2019)
В субботу, 28 декабря, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA состоялся показ нового предпраздничного выпуска юмористического проекта «Женский Квартал» от студии «Квартал 95».
Проект был насыщен яркими танцевальными и вокальными номерами, юмористическими сценками и остроумными шутками, которые помогли с присущей женщинам легкостью посмотреть на актуальные события в мире и жизнь украинцев.
Новый выпуск шоу «Женский Квартал» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.