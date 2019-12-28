Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.12.2019)

28 декабря 2019 20:00 Юлия Крутиева
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.12.2019)
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.12.2019)
пресс-служба

В субботу, 28 декабря, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA состоялся показ нового предпраздничного выпуска юмористического проекта «Женский Квартал» от студии «Квартал 95».

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В новом выпуске «Женского Квартала» зрители увидели много ярких номеров. 14 красивых, умных и талантливых актрис разных жанров юморили о том, что важно для каждой современной женщины – о семье, замужестве, быте, красоте, любви и сексе, и, конечно, о мужчинах.

Проект был насыщен яркими танцевальными и вокальными номерами, юмористическими сценками и остроумными шутками, которые помогли с присущей женщинам легкостью посмотреть на актуальные события в мире и жизнь украинцев.

Новый выпуск шоу «Женский Квартал» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

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