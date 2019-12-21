Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.12.2019)

21 декабря 2019 20:10 Юлия Крутиева
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.12.2019)
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.12.2019)
пресс-служба

В субботу, 21 декабря, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA состоялся показ нового предпраздничного выпуска юмористического проекта «Женский Квартал» от студии «Квартал 95».

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В шоу будет немало ярких номеров на тему семейных отношений, а также миниатюр с привлечением известных персон. Так, в одной из них примет участие знаменитая украинская балерина Екатерина Кухар

По сюжету номера, героиня Елены Кравец пригласит ее к станку, чтобы та продемонстрировала свои хореографические способности и даже растяжку. При этом Кравец не сможет удержаться и не ответить наконец на всю ту критику, которую слышала в свое время от Кухар в телевизионном шоу «Танці з зірками». 

В другой миниатюре, где действия разворачиваются в пункте МЧС на Буковеле, актрисы Ирина Сопонару и Валерия Товстолес появятся на сцене в лыжном снаряжении, но только лишь в купальниках.  Что интересно, в реальной жизни Сопонару еще ни разу не каталась ни на лыжах, ни на сноуборде.

Новый выпуск шоу «Женский Квартал» смотрите в 20:15 на 1+1 и после эфира на нашем сайте TV.UA.

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