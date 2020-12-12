Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)

12 декабря 2020 15:30 Юлия Крутиева
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)
пресс-служба

12 декабря на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск юмористического проекта Женский Квартал.

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Смотрите в новом выпуске Женского квартала: в своих миниатюрах актрисы вспомнят, какими «страшилками» их пугали в детстве, пофантазируют, что будет, если женщины будут работать на стройке и попытаются догадаться, кому Олег Винник посвятил один из своих хитов.

Уже в субботу зрители увидят яркую сценку о работе женской строительной бригады, которой руководит прораб-мужчина. Но однажды на строительство приходит ревнивая жена, которая ставит под сомнение то, что происходит, и требует доказать, что женщины действительно умеют работать с перфоратором и красить потолок.

Также актрисы покажут сценку о том, что произойдет, если страшилки, которыми пугают детей, воплотятся в жизнь, но уже во взрослом возрасте.

Зрители увидят миниатюру, которая будет хорошо знакома всем, у кого есть дети школьного возраста. Так, за 15 минут до звонка, родители в парке ищут все необходимое для инсталляции на урок изобразительного искусства, но все идет не по плану.

В одной из сценок Анастасия Оруджова сыграет продюсера детского центра, которая только тянет с родителей деньги, а Елена Кравец - маму, которая жалуется, что ее сын ничему не научился за 8 лет.

Среди приглашенных звездных гостей нового выпуска «Женского квартала» будет бывшая участница шоу «Голос. Дети», артистка NiNo, а Анастасия Оруджова предположит, что именно ей певец Олег Винник посвятил свой хит. Действительно ли это так, зрители узнают уже в субботу. Также зрителей ждет выступление MICHELLE ANDRADE с хитом Tonight.

Новый выпуск шоу Женский Квартал смотрите в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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