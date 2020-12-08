Лига Смеха. Зимний кубок: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

12 декабря на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск Лиги Смеха. Зимний кубок 2020.

Каждая команда Лиги смеха будет представлена ​​в номинациях, среди которых «лучшее соло», «лучший танец», «лучший Tik Tok», «лучший сериал», «лучшая миниатюра», «лучший образ» и «лучшая пародия», за которые получит мини кубок от ведущего проекта, в роли которого выступил ПТП (Потап).

В первой серии на сцену выйдут команды: «Любимый город», «7Я», «Лови кураж», «Ветераны космических войск», «Моя провинция», «Короли турбаз» и «ХБЗЯ».

Традиционно в тренерских креслах зрители и поклонники шоу увидят Надежду Дорофееву, Станислава Боклана, Дантеса, Бирча, Игоря Ласточкина, Наталью Могилевскую и Юрия Ткача, который вернется в шоу после болезни.

Отметим, съемки «Лиги смеха» прошли с соблюдением требований адаптивного карантина. В частности, зрители сидели через одно место, а организаторы обеспечили их яркими масками и перчатками.

Кто именно станет обладателем главного трофея - «Зимнего кубка 2020» станет известно в ближайшее время. Смотрите новые выпуски «Лиги смеха» каждую пятницу в 20:45 на 1+1.