Ошибки, которых следует избегать в социальных сетях: Советы от Директора Школы леди

Ошибки, которых следует избегать в социальных сетях: Советы от Директора Школы леди

Директор Школы леди рассказала, как учила «пацанок» контролировать свое поведение в Интернете.

Поколение Z родилось с гаджетами в руках. И благодаря этому получило уникальную возможность доступа к информации и мгновенной связи. А еще они могут громко заявить о себе в социальных сетях. Главное в погоне за популярностью – не навредить окружающим. Сегодня, 9 февраля, в День безопасного интернета директор Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Татьяна Мокриди рассказала, какие ошибки не стоит допускать при создании профиля в социальных сетях.

Интернет может заменить библиотеку, предоставить возможность посетить online музеи, выставки, театры, – рассказывает директор. – Надо только иметь желание получать новые знания, а не убивать время. 20 лет назад умение написания и распространения пресс-релиза были ключевыми в работе того, кто работал в коммуникации. Сейчас достаточно одного поста в соцсетях, чтобы заменить работу огромной команды и множество техники. Один пост может прославить или опозорить. Одно предложение может создать напряжение и перечеркнуть работу любой структуры.

Татьяна рекомендует родителям общаться с детьми и рассказывать им о пользе и опасности в интернете.

Во время съемок «Від пацанки до панянки» я неоднократно просила девушек контролировать свое поведение в соцсетях, – говорит директор. – Ведь они скоро станут публичными и в силу обстоятельств – лидерами мнений. И желательно, чтобы эти мысли или смыслы были у них в голове. За счет проекта можно очень быстро стать звездой. Но надо помнить, что звезды имеют способность падать или угасать. Я сторонница того, чтобы каждый пост и прямой эфир в соцсетях давал ответ на вопрос: «Зачем?»

Татьяна назвала ошибки, которых следует избегать при создании профиля:

1. Не демонстрируйте свою жизнь, которая особо ничем не отличается. Это просто засоряет ленту.

2. Не используйте нецензурную лексику.

3. Демонстрация тела. Я не ханжа, и очень хорошо отношусь к профессиональным эстетическим фото. Но такие произведения искусства встречаются редко.

4. Беспредметные прямые эфиры. Создайте интересный и полезный контент.

5. Не пропагандируйте своей аудитории вредные привычки.

Премьера реалити «Від пацанки до панянки» – 1 марта в 19:00 на Новом канале.