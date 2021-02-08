Как улучшить речь и научиться красиво говорить: 5 советов от педагога Школы леди

Одним из основных отличий человека от животного является наличие речи. Люди общаются посредством сложных вербальных конструкций. Еще в утробе матери ребенок воспринимает голос родных и узнает их после рождения.

Слово не воробей

Речь – важный инструмент, с помощью которого формируется представление о собеседнике. От умения красиво говорить зависит практически всё. Ведь только хорошие ораторы становятся известными личностями. Но можно ли улучшить речь в домашних условиях без дорогущих курсов? Это мы узнали у педагога Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале, искусствоведа – Катерины Виноградовой

Красивая речь – это, в первую очередь, обширный словарный запас и эрудиция! Из него вытекает умение удачно формулировать мысли, он же позволяет не сбиваться и не делать долгих пауз. Затем – четкая дикция и отсутствие речевых дефектов. Далее – сильный голос, который хорошо слышно. И правильное дыхание, которое участвует в звукообразовании и помогает много и громко говорить без усталости для связок. И все это можно развивать самостоятельно!

В книге – мудрость

Самое главное – много читать. Чтение помогает сделать речь грамотной и красивой, способствует развитию словарного запаса и обогащает языковой багаж новыми речевыми приемами, оборотами, устойчивыми словосочетаниями, крылатыми фразами. Побольше читайте классическую литературу ХІХ и ХХ века. Все, что в школе казалось нудным и длинным, отлично подойдет для обогащения словарного запаса.

Займитесь дикцией

Как в детстве

Основная причина проблем с четким произношением – это вялость артикуляционных мышц. Решить ее помогут регулярные упражнения, которые включат в работу все мышцы голосового аппарата. Уже через несколько недель вы заметите, как произносимые звуки перестанут проглатываться и залипать, а речь станет более четкой и понятной. Где найти эти упражнения? В том же You-Tube есть много видео.

В детском саду и школе дети учат скороговорки, чтобы развивать речь. Подойдут они и взрослым. Скороговорки нужно проговаривать в разном темпе, но всегда с четкой артикуляцией и интонациями. Не допускайте монотонности даже во время упражнений. Каждую скороговорку читайте то шепотом, то тихо, то громко.

Читайте вслух

Для начала делайте это, утрируя слова. Декламируйте стихи. Очень советую монологи и отрывки из пьес!

Отслеживайте говор

Начните записывать себя на диктофон или видео, чтобы привыкнуть к своему голосу. Так вы сможете оценить свою речь со стороны как слушатель и заметить неприметные изъяны. А также точно определите свои слова-паразиты, которые есть у большинства из нас. Чтобы красиво говорить, от них придется избавляться!

Будут ли придерживаться этих советов участницы реалити «Від пацанки до панянки» – узнаем совсем скоро. 1 марта в эфире Нового канала стартует пятый сезон проекта.