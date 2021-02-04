Замдиректор Школы леди Катерина Виноградова – о разочаровании в "пацанках": Я просила их так не делать
Чем огорчили первого замдиректора некоторые выпускницы Школы леди?
Пока преподаватели не могут нарадоваться успехам победительницы четвертого сезона Жени Мазур и финалисток Юли Чигринец, Насти Иваненко и Вики Алехиной, они признают – некоторыми ученицами они гордиться не могут.
Были участницы четвертого сезона, которые меня разочаровали, – говорит первый замдиректора Школы леди Катерина Виноградова. – Не буду называть их имена. Самое большое разочарование случилось, когда некоторые ученицы, которые не попали в финал, писали гадости о Школе леди и команде проекта, пускали сплетни и слухи, не имеющие ничего общего с тем, что происходило в реалити на самом деле. Было обидно, будто в лицо плюнули. Ведь в Школе леди о них заботятся, их окружают вниманием – все направлено на то, чтобы дать только лучшее. Я писала каждой из них в личных сообщениях, просила так не делать. Кто-то оправдывался, а кто-то вовсе не отвечал. Но это их выбор. И я не имею права его осуждать.
Какими же будут участницы пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» – узнаете с 1 марта в 19:00 на Новом канале.
Напомним,