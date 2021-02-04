Від пацанки до панянки-4: Вика #Боксерша Алехина связала свою жизнь с телевидением
Через год после окончания съемок «Від пацанки до панянки» #Боксерша продолжает менять жизнь к лучшему.
У меня все очень круто, никогда бы не подумала, что моя жизнь так измениться, – радуется #Боксерша. – Я наладила общение с родными и близкими, поддерживаю и помогаю своей семье. Отбросила прошлое и все, что меня когда-то с ним связывало. Живу настоящим: здесь и сейчас. Кайфую от того, что со мной происходит.
Девушка переехала из Краматорска в Киев и связала свою жизнь с телевидением.
Никогда бы не подумала, что буду работать журналистом на телеканале, да еще и в социально-психологическом проекте, – призналась она Новому каналу. – Параллельно я учусь и планирую сдавать на права. Была и буду благодарна проекту за то, чему там научилась, что обрела, что поняла для себя и от чего избавилась.
А вот смогут ли измениться участницы пятого сезона – узнаем с 1 марта в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.
Напомним,