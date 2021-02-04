Від пацанки до панянки-4: Вика #Боксерша Алехина связала свою жизнь с телевидением

Через год после окончания съемок «Від пацанки до панянки» #Боксерша продолжает менять жизнь к лучшему.

18-летняя Вика Алехина попала на проект с букетом проблем. Поведение девушки хромало, она была агрессивна и в первом эпизоде реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) колотила все, что видела. За свое поведение получила прозвище #Боксерша. Но буйный нрав был цветочками. Девушка занималась селфхармом (наносила себе физические увечья – прим. ред), никому не доверяла и мечтала умереть. Она чувствовала себя одинокой и глушила это алкоголем. Но «пацанку» можно понять: когда девочке был всего месяц, родная мать ее бросила. И хотя она росла в приемной семье, никогда не чувствовала поддержки и понимания. Неделя за неделей Вика менялась, она стала президентом Школы леди и дошла до финала реалити. А как живет через год после выпускного из Школы леди?

У меня все очень круто, никогда бы не подумала, что моя жизнь так измениться, – радуется #Боксерша. – Я наладила общение с родными и близкими, поддерживаю и помогаю своей семье. Отбросила прошлое и все, что меня когда-то с ним связывало. Живу настоящим: здесь и сейчас. Кайфую от того, что со мной происходит.

Девушка переехала из Краматорска в Киев и связала свою жизнь с телевидением.

Никогда бы не подумала, что буду работать журналистом на телеканале, да еще и в социально-психологическом проекте, – призналась она Новому каналу. – Параллельно я учусь и планирую сдавать на права. Была и буду благодарна проекту за то, чему там научилась, что обрела, что поняла для себя и от чего избавилась.

А вот смогут ли измениться участницы пятого сезона – узнаем с 1 марта в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,