Від пацанки до панянки-4: Настя #Мивина Иваненко ушла в IT и открыла магазин
После проекта Настя Иваненко, которая «засветилась» сразу в двух сезонах реалити Нового канала, открыла свое дело, сменила профессию и переехала.
В четвертом сезоне #Мивине улыбнулась удача. Настя ушла с реалити в почетном статусе финалистки. Новый канал узнал у девушки, чем она занимается через год после выпускного бала.
Самое сложное после проекта – осознать, что все закончилось, и теперь придется столкнуться с реальными проблемами, – признается Настя. – А также трудно было начать жить с чистого листа и не переворачивать страницы назад. Поэтому я переехала от окружения, которое влекло меня к наркотикам.
После реалити вернулась к спорту. К сожалению, карантинные меры сильно пошатнули мои планы и планы сборной Украины по регби, – говорит она. – Но это не помешало нам выехать на крупный международный сбор в Турции и получить крутейший опыт. Также я открыла свой интернет-магазин с фирменными блокнотиками, но позже поняла, что это не то, чего хочу! Продолжаю искать себя. Сейчас обучаюсь в сфере IT.
Как сложится жизнь других участниц реалити «Від пацанки до панянки» – узнаем совсем скоро. 1 марта в 19:00 стартует пятый сезон на Новом канале.
Напомним,