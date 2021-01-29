Від пацанки до панянки-4: Настя #Мивина Иваненко ушла в IT и открыла магазин

29 января 2021 13:15 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: Настя #Мивина Иваненко ушла в IT и открыла магазин
Від пацанки до панянки-4: Настя #Мивина Иваненко
пресс-служба

После проекта Настя Иваненко, которая «засветилась» сразу в двух сезонах реалити Нового канала, открыла свое дело, сменила профессию и переехала.

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Эта участница четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) свалилась на конкуренток, как гром среди ясного неба. Ее приняли в Школу леди в середине обучения. Пацанки негодовали, мол, это несправедливо. А педагоги объясняли, что девушка уже участвовала в первом сезоне реалити и некоторые знания усвоила, хоть и покинула проект рано.

В четвертом сезоне #Мивине улыбнулась удача. Настя ушла с реалити в почетном статусе финалистки. Новый канал узнал у девушки, чем она занимается через год после выпускного бала.

Самое сложное после проекта – осознать, что все закончилось, и теперь придется столкнуться с реальными проблемами, – признается Настя. – А также трудно было начать жить с чистого листа и не переворачивать страницы назад. Поэтому я переехала от окружения, которое влекло меня к наркотикам.

Від пацанки до панянки-4: Настя #Мивина Иваненко / пресс-служба

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Кардинально место жительства Настя не сменила. Девушка продолжает строить новую жизнь в Киеве.

После реалити вернулась к спорту. К сожалению, карантинные меры сильно пошатнули мои планы и планы сборной Украины по регби, – говорит она. – Но это не помешало нам выехать на крупный международный сбор в Турции и получить крутейший опыт. Также я открыла свой интернет-магазин с фирменными блокнотиками, но позже поняла, что это не то, чего хочу! Продолжаю искать себя. Сейчас обучаюсь в сфере IT.

Від пацанки до панянки-4: Настя #Мивина Иваненко / пресс-служба

Как сложится жизнь других участниц реалити «Від пацанки до панянки» – узнаем совсем скоро. 1 марта в 19:00 стартует пятый сезон на Новом канале.

Напомним,

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