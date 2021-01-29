Звезда фильмов "Алые паруса" и "Семнадцать мгновений весны" Василий Лановой умер от коронавируса

29 января 2021 01:00 Юлия Крутиева
Звезда фильмов

Пандемия коронавируса продолжает забирать известных людей.

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Одними из последних, кому не удалось побороть коронавирус, оказались создатель «Ералаша» Борис Грачевский и звезда сериала «Молодежка» Юрий Лахин.

Вечером 28 января стало известно о смерти еще одного легендарного актера. На 88-м году жизни скончался Василий Лановой, которого публика помнит благодаря ролям в фильмах «Алые паруса» и «Семнадцать мгновений весны».

После Нового года Василий Семенович был экстренно госпитализирован в больницу вместе со своей женой. Тест на COVID-19 у супругов оказался положительным.

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Врачи до последнего боролись за жизнь Ланового, который сам родом из Одесской области. Когда у актера было поражено 60% легких, его подключили к аппарату ИВЛ.

28 января состояние Василия Семеновича резко ухудшилось. Его ввели в искусственную кому, с которой, к сожалению, он не вышел.

Напомним, 

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