Борис Грачевский умер от коронавируса
14 января умер художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский. Ему был 71 год.
Грачевского госпитализировали в одну из московских больниц ещё 27 декабря. Позже его перевели в реанимацию, а после пришло сообщение, что врачам пришлось ввести его в кому и подключить к аппарату ИВЛ.
11 января Борис Грачевский пришел в себя и начал жестами общаться с врачами. Но вскоре ему стало хуже, его направили в другую реанимацию на аппарат ЭКМО и снова ввели в кому. Врачи называли его состояние крайне тяжелым.
Напомним,