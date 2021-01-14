Борис Грачевский умер от коронавируса

14 января умер художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский. Ему был 71 год.

Об этом сообщила жена кинорежиссера Екатерина Белоцерковская.

Грачевского госпитализировали в одну из московских больниц ещё 27 декабря. Позже его перевели в реанимацию, а после пришло сообщение, что врачам пришлось ввести его в кому и подключить к аппарату ИВЛ.

11 января Борис Грачевский пришел в себя и начал жестами общаться с врачами. Но вскоре ему стало хуже, его направили в другую реанимацию на аппарат ЭКМО и снова ввели в кому. Врачи называли его состояние крайне тяжелым.

Отметим, Борис Грачевский — один из создателей детского юмористического журнала "Ералаш", который выходит на экраны с 1974 года. До 2001 он был директором, а с 2002 года — художественным руководителем киножурнала.

Напомним,