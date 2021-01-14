Борис Грачевский умер от коронавируса

14 января 2021 22:36 Александр Кива
Борис Грачевский умер от коронавируса
Борис Грачевский умер от коронавируса
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14 января умер художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский. Ему был 71 год.

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Об этом сообщила жена кинорежиссера Екатерина Белоцерковская.

Грачевского госпитализировали в одну из московских больниц ещё 27 декабря. Позже его перевели в реанимацию, а после пришло сообщение, что врачам пришлось ввести его в кому и подключить к аппарату ИВЛ. 

11 января Борис Грачевский пришел в себя и начал жестами общаться с врачами. Но вскоре ему стало хуже, его направили в другую реанимацию на аппарат ЭКМО и снова ввели в кому. Врачи называли его состояние крайне тяжелым.

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Отметим, Борис Грачевский — один из создателей детского юмористического журнала "Ералаш", который выходит на экраны с 1974 года. До 2001 он был директором, а с 2002 года — художественным руководителем киножурнала.

Напомним,

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