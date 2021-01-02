Звезда советского и российского кино Владимир Коренев умер от коронавируса

2 января 2021 15:15 Катерина Даниленко
Звезда советского и российского кино Владимир Коренев умер от коронавируса
Советский и российский актер Владимир Коренев
Fotobank / GettyImages

Пандемия коронавируса стала причиной смерти многих известных личностей, среди которых и деятели искусства. Сегодня от Covid-19 скончался актер Владимир Коренев.

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Трагическую новость сообщила дочь Владимира Борисовича Ирина. Любимец миллионов ушел из жизни в 80-летнем возрасте.

Умер, да. Перед смертью лежал в «красной зоне» с коронавирусом.

Широкой публике актер был известен как исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия» Владимира Чеботарёва и Геннадия Казанского.

Актер Владимир Коренев / Fotobank / GettyImages

Всю карьеру служил в Московском драматическом театре имени Станиславского, снимался в сериалах и кино. Всего в арсенале знаменитости 56 ролей в картинах. Наиболее популярные ‒ «Дети Дон-Кихота», «Много шума из ничего», «Криминальный талант», «Убойная сила», «Дети Арбата», «Последняя исповедь» и другие.

Я снялся в десятках фильмов, не считал никогда. Я знаю, что есть люди, которые снялись в 100 картинах. Например, вижу знакомое лицо. А где я его видел, не могу вспомнить. Хорошо, что у меня есть хоть одна картина, по которой меня знают. Хотя бы так. Потому, что не всегда бывает постоянный успех. Он бывает только у гениев. К этому надо нормально относиться,
 – говорил о себе артист.

В последние годы жизни актер преподавал на факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.

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Где и когда похоронят Владимира Коренева – пока не сообщается.

Напомним,

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