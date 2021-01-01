Андрей Джеджула отреагировал на обвинения беременной жены в рукоприкладстве

1 января 2021 15:00 Катерина Даниленко
Андрей Джеджула отреагировал на обвинения беременной жены в рукоприкладстве
Шоумен Андрей Джеджула с женой Юлией
социальная сеть Instagram

Шоумен прокомментировал неприятный инцидент с нынешней женой Юлией.

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На днях жена Андрея Джеджулы Юлия Леута оказалась в больнице с угрозой выкидыша. Виной всему, по ее словам, недопустимое поведение со стороны супруга.

Телеведущий не стал молчать. У него своя версия сложившейся ситуации. Он объясняет такие обвинения благоверной ревностью к Насте Каменских, повышенным гормональным фоном и бурно развитой фантазией.

У меня беременная жена с повышенным гормональным фоном. Поэтому в меня периодически прилетают тарелки, посуда разная, несвязные обвинения и т.д. Я привык к этому. А то, что произошло сейчас ‒ это было подпитано усиленными ревностными позывами. Ей не понравилось, что я выставил фотографию с Настей Каменских с работы. Скажем так, якобы для нее она недостаточно была одета. Я Настю Каменских очень давно знаю, у нас дружеские отношения. Вы же видите, я на это никак не реагирую.

Андрей Джеджула и Настя Каменских / социальная сеть Instagram

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Применение силы к беременной жене шоумен отрицает. А навещать Юлию в больнице не собирается принципиально, ведь подозревает, что жена придумала эту историю с плохим самочувствием.

Я не хочу навещать ее в больнице. Это моя принципиальная позиция. Я до сих пор не уверен, все ли так есть на самом деле или это разыграно ею как-то. Я же живу четыре года с человеком. Вот это так выглядело: из дома пропали вещи, она коту еды оставила на два дня и ушла куда-то. Вы когда в больницу попадаете, что-то успеваете собрать? Хлеб, подушку, вещи? Это какая-то сказка. Я с трудом в это верю. У нее на карточке есть приличная сумма денег, она может оплатить все что угодно и заказать все что угодно,
‒ подытожил артист.

Напомним,

Шоумен Андрей Джеджула с женой Юлией / социальная сеть Instagram
 

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