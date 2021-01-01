Андрей Джеджула отреагировал на обвинения беременной жены в рукоприкладстве
Шоумен прокомментировал неприятный инцидент с нынешней женой Юлией.
Телеведущий не стал молчать. У него своя версия сложившейся ситуации. Он объясняет такие обвинения благоверной ревностью к Насте Каменских, повышенным гормональным фоном и бурно развитой фантазией.
У меня беременная жена с повышенным гормональным фоном. Поэтому в меня периодически прилетают тарелки, посуда разная, несвязные обвинения и т.д. Я привык к этому. А то, что произошло сейчас ‒ это было подпитано усиленными ревностными позывами. Ей не понравилось, что я выставил фотографию с Настей Каменских с работы. Скажем так, якобы для нее она недостаточно была одета. Я Настю Каменских очень давно знаю, у нас дружеские отношения. Вы же видите, я на это никак не реагирую.
Я не хочу навещать ее в больнице. Это моя принципиальная позиция. Я до сих пор не уверен, все ли так есть на самом деле или это разыграно ею как-то. Я же живу четыре года с человеком. Вот это так выглядело: из дома пропали вещи, она коту еды оставила на два дня и ушла куда-то. Вы когда в больницу попадаете, что-то успеваете собрать? Хлеб, подушку, вещи? Это какая-то сказка. Я с трудом в это верю. У нее на карточке есть приличная сумма денег, она может оплатить все что угодно и заказать все что угодно,‒ подытожил артист.
Напомним,
- Дмитрий Комаров сделал паузу в экспедиции, чтобы встретить Новый год с любимой женой.
- Мерьем Узерли снялась в чувственной фотосессии на последних сроках беременности.