Олег Винник рассказал, как праздновать Новый год, чтобы было, что вспомнить
30 декабря 2021 11:10
Певец Олег Винник
пресс-служба канала Украина
Певец Олег Винник признался, куда мечтает отправиться на отдых зимой и почему ему не удается осуществить это желание.
Олег Винник будет поздравлять украинцев с наступающим 2021 годом.
Говорит, что на праздники охотно поехал бы на отдых в Карпаты, но уже имеет другие планы.
Давно не был в горах и очень хочу туда попасть. Мне звонят друзья, приглашают. Отдыхать среди снежного леса, конечно, круто. Но мы должны работать. Такова наша ноша. И я рад, что в новогоднюю ночь артисты дарят людям праздник. Кто, как не мы? – отметил Олег.
Певец Олег Винник / пресс-служба канала Украина
Читайте такжеУчастник шоу "Холостячка" Илья Рыбальченко объединился с финалисткой "Холостяк-10" Даной ОханськойА где шумный праздник – там и застолье. По словам певца, в новогоднюю ночь можно позволить себе есть все, что захочется. Не против Олег поднять и бокал крепкого, потому что главное – это атмосфера веселья.
Я бы не хотел, чтобы после празднования оставался «осадочок». Встречать Новый год нужно ярко: чтобы было, что вспомнить, но и так, чтобы и детям можно было рассказать, – смеясь, сказал артист.
Напомним,