Олег Винник рассказал, как праздновать Новый год, чтобы было, что вспомнить

30 декабря 2021 11:10 Юлия Крутиева
Олег Винник рассказал, как праздновать Новый год, чтобы было, что вспомнить
Певец Олег Винник
пресс-служба канала Украина

Певец Олег Винник признался, куда мечтает отправиться на отдых зимой и почему ему не удается осуществить это желание.

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В масштабном шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» на канале «Украина» любимец миллионов Олег Винник будет поздравлять украинцев с наступающим 2021 годом. 

Говорит, что на праздники охотно поехал бы на отдых в Карпаты, но уже имеет другие планы.

Давно не был в горах и очень хочу туда попасть. Мне звонят друзья, приглашают. Отдыхать среди снежного леса, конечно, круто. Но мы должны работать. Такова наша ноша. И я рад, что в новогоднюю ночь артисты дарят людям праздник. Кто, как не мы? – отметил Олег.

Певец Олег Винник / пресс-служба канала Украина
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А где шумный праздник – там и застолье. По словам певца, в новогоднюю ночь можно позволить себе есть все, что захочется. Не против Олег поднять и бокал крепкого, потому что главное – это атмосфера веселья.

Я бы не хотел, чтобы после празднования оставался «осадочок». Встречать Новый год нужно ярко: чтобы было, что вспомнить, но и так, чтобы и детям можно было рассказать, – смеясь, сказал артист.

Напомним, 

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