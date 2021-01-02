Соня Плакидюк удивила откровенной фотосессией: в белье и с голыми мужчинами ‒ фото

Украинский fashion-фотограф Соня Плакидюк часто экспериментирует со смелыми образами.

Девушка только ради проекта "Супер Топ-модель по-украински" примерила несколько десятков культовых образов, среди которых Мэрилин Монро, Пас де ла Уэрта, Бриджит Джонс, Одри Хепберн и другие. Не забывает знаменитость радовать поклонников и пикантными снимками с фотосессий.

Так, в этот раз рыжеволосая красотка позировала в одном белье в окружении обнаженных мужчин. Соня примерила сексуальное боди с откровенным декольте и колготки в сеточку. Длинные волнистые волосы знаменитость распустила, а образ дополнила нюдовым макияжем.

Fashion-фотограф Соня Плакидюк / социальная сеть Instagram

В подписи звезда поинтересовалась у подписчиков, все ли уже "воскресли" после празднования Нового года.

«О Боже!», «Думала, что это Ким Кардашьян», «Соня, Вы шикарны!», «Вы тут на Шер похожи», «Нимфа», «Каждый твой кадр ‒ это нечто», ‒ не сдержали эмоций фолловеры.

Напомним,