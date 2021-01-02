Соня Плакидюк удивила откровенной фотосессией: в белье и с голыми мужчинами ‒ фото
Украинский fashion-фотограф Соня Плакидюк часто экспериментирует со смелыми образами.
Так, в этот раз рыжеволосая красотка позировала в одном белье в окружении обнаженных мужчин. Соня примерила сексуальное боди с откровенным декольте и колготки в сеточку. Длинные волнистые волосы знаменитость распустила, а образ дополнила нюдовым макияжем.
В подписи звезда поинтересовалась у подписчиков, все ли уже "воскресли" после празднования Нового года.
Напомним,
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