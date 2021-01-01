Беременная Василиса Фролова снялась для глянца полностью обнаженной ‒ фото
Ряды звездных мам в начале 2021 года пополнит телеведущая Василиса Фролова.
В кадре радиоведущая загадочно позирует с бенгальскими огнями, прикрывая интимные места. Стоить отметить, фигура будущей мамы выглядит потрясающе ‒ без грамма лишнего веса и обвислой кожи. По словам Фроловой, все благодаря правильному питанию, йоге и плаванию.
Я точно знаю, что беременность придает уверенности, спокойной приземленности, нематериальной сформированности во всех сферах жизни, наделяет душевным комфортом, которого в эти бурные времена многим людям так не хватает. Когда я забеременела, приоритеты изменились. Поняла, что есть реально важным, а что ‒ второстепенным. Это понимание и дает мне те спокойствие и уверенность даже в такие времена. Мне смешно, когда всю жизнь говорят "а в наше непростое время", "ну не в это же время",‒ прокомментировала Фролова.
Напомним,
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