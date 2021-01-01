Беременная Василиса Фролова снялась для глянца полностью обнаженной ‒ фото

1 января 2021 16:00 Катерина Даниленко
Беременная Василиса Фролова снялась для глянца полностью обнаженной ‒ фото
Телеведущая Василиса Фролова
социальная сеть Instagram

Ряды звездных мам в начале 2021 года пополнит телеведущая Василиса Фролова.

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Около месяца назад знаменитость рассекретила свое "интересное положение", а уже сейчас, на последних сроках беременности, снялась обнаженной для глянца. Снимками артистка поделилась в своем Instagram.

В кадре радиоведущая загадочно позирует с бенгальскими огнями, прикрывая интимные места. Стоить отметить, фигура будущей мамы выглядит потрясающе ‒ без грамма лишнего веса и обвислой кожи. По словам Фроловой, все благодаря правильному питанию, йоге и плаванию.

Телеведущая Василиса Фролова / социальная сеть Instagram

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Для Василисы малыш станет первенцем. 42-летняя звезда так долго не могла забеременеть, что уже перестала в это верить. Именно тогда она и узнала, что носит под сердцем ребенка.

Я точно знаю, что беременность придает уверенности, спокойной приземленности, нематериальной сформированности во всех сферах жизни, наделяет душевным комфортом, которого в эти бурные времена многим людям так не хватает. Когда я забеременела, приоритеты изменились. Поняла, что есть реально важным, а что ‒ второстепенным. Это понимание и дает мне те спокойствие и уверенность даже в такие времена. Мне смешно, когда всю жизнь говорят "а в наше непростое время", "ну не в это же время",
‒ прокомментировала Фролова.

Напомним,

Телеведущая Василиса Фролова / социальная сеть Instagram

Телеведущая Василиса Фролова / социальная сеть Instagram

Телеведущая Василиса Фролова / социальная сеть Instagram

Телеведущая Василиса Фролова / социальная сеть Instagram
 

 

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