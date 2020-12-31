Андрей Дромов рассказал, где бы хотел оказаться в Новый год
Шеф-повар и ведущий «Готовим вместе» и «Готовим вместе. Домашняя кухня» на «Интере» Андрей Дромов называет 2020 год успешным.
«Одно из моих желаний - встретить Новый год в теплых странах, - признается шеф-повар. - Например, на Мальдивах! Не уверен, что атмосфера будет соответствовать новогодней. Разве что украсить игрушками и гирляндами какую-то пальму (Улыбается.) В любом случае - попробовать хоть раз нужно!».
Но это была бы далеко не первая нестандартная встреча Нового года в жизни Андрея Дромова:
«Несколько лет я отмечал этот праздник, работая на судне. В один из таких рейсов решил устроить для своих коллег настоящий домашний Новый год. Приготовил более 20 блюд, среди них - оливье, запеченная утка и холодец. Еды было много - места в холодильнике не хватало. Решил вынести холодец на корму судна, чтобы остыл. Тогда мы находились в одном из портов Великобритании. Никогда не забуду выражение лица местного проверяющего, когда он увидел это блюдо. Пришлось долго объяснять, что это за куриное желе и что оно там делает. Кстати, сразу же делюсь лайфхаком: если утром 1 января вы будете чувствовать себя плохо, разогрейте холодец - получится наваристый бульон, который отлично помогает от похмелья».
К слову, если вы еще не знаете, что приготовить и чем угостить родных в Новый год, смотрите выпуск «Готовим вместе», посвященный новогодним блюдам.