Андрей Дромов рассказал, где бы хотел оказаться в Новый год

31 декабря 2021 02:30 Александр Кива
Андрей Дромов рассказал, где бы хотел оказаться в Новый год
Ведущий Андрей Дромов
пресс-служба

Шеф-повар и ведущий «Готовим вместе» и «Готовим вместе. Домашняя кухня» на «Интере» Андрей Дромов называет 2020 год успешным.

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Ведь, несмотря на пандемию, ему удалось воплотить множество своих планов. Впрочем, на достигнутом Андрей Дромов  останавливаться не планирует. Одной своей большой мечтой шеф-повар поделился с читателями TV.UA.

«Одно из моих желаний - встретить Новый год в теплых странах, - признается шеф-повар. - Например, на Мальдивах! Не уверен, что атмосфера будет соответствовать новогодней. Разве что украсить игрушками и гирляндами какую-то пальму (Улыбается.) В любом случае - попробовать хоть раз нужно!».

Но это была бы далеко не первая нестандартная встреча Нового года в жизни Андрея Дромова:

«Несколько лет я отмечал этот праздник, работая на судне. В один из таких рейсов решил устроить для своих коллег настоящий домашний Новый год. Приготовил более 20 блюд, среди них - оливье, запеченная утка и холодец. Еды было много - места в холодильнике не хватало. Решил вынести холодец на корму судна, чтобы остыл. Тогда мы находились в одном из портов Великобритании. Никогда не забуду выражение лица местного проверяющего, когда он увидел это блюдо. Пришлось долго объяснять, что это за куриное желе и что оно там делает. Кстати, сразу же делюсь  лайфхаком: если утром 1 января вы будете чувствовать себя плохо, разогрейте холодец - получится наваристый бульон, который отлично помогает от похмелья».

К слову, если вы еще не знаете, что приготовить и чем угостить родных в Новый год, смотрите выпуск «Готовим вместе», посвященный новогодним блюдам.

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А уже в эту субботу, 2 января, в 09:00 на телеканале «Интер» стартует новый сезон кулинарного проекта «Готовим вместе. Домашняя кухня». Телезрителей ждет еще больше рецептов, полезной информации и кулинарных лайфхаков от шеф-повара Андрея Дромова и ведущего Андрея Доманского. Прислушавшись к пожеланиям телезрителей проекта, ведущие решили отойти от привычной концепции меню выходного дня. В новых выпусках они будут делиться секретами приготовления вегетарианских, мясных и сладких блюд. В первой программе шеф-повар Андрей Дромов предложит три рецепта оригинальных блюд из каждой категории: поленты, запеченной в томатном соусе с грибами под сыром моцарелла, индейки с сальсой из ананаса и шарлотки с яблоками. А в это время Андрей Доманский проведет эксперимент и выяснит, есть ли железо в яблоках.

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