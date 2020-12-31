Андрей Дромов рассказал, где бы хотел оказаться в Новый год

Шеф-повар и ведущий «Готовим вместе» и «Готовим вместе. Домашняя кухня» на «Интере» Андрей Дромов называет 2020 год успешным.

Ведь, несмотря на пандемию, ему удалось воплотить множество своих планов. Впрочем, на достигнутом Андрей Дромов останавливаться не планирует. Одной своей большой мечтой шеф-повар поделился с читателями TV.UA.

«Одно из моих желаний - встретить Новый год в теплых странах, - признается шеф-повар. - Например, на Мальдивах! Не уверен, что атмосфера будет соответствовать новогодней. Разве что украсить игрушками и гирляндами какую-то пальму (Улыбается.) В любом случае - попробовать хоть раз нужно!».

Но это была бы далеко не первая нестандартная встреча Нового года в жизни Андрея Дромова:

«Несколько лет я отмечал этот праздник, работая на судне. В один из таких рейсов решил устроить для своих коллег настоящий домашний Новый год. Приготовил более 20 блюд, среди них - оливье, запеченная утка и холодец. Еды было много - места в холодильнике не хватало. Решил вынести холодец на корму судна, чтобы остыл. Тогда мы находились в одном из портов Великобритании. Никогда не забуду выражение лица местного проверяющего, когда он увидел это блюдо. Пришлось долго объяснять, что это за куриное желе и что оно там делает. Кстати, сразу же делюсь лайфхаком: если утром 1 января вы будете чувствовать себя плохо, разогрейте холодец - получится наваристый бульон, который отлично помогает от похмелья».

К слову, если вы еще не знаете, что приготовить и чем угостить родных в Новый год, смотрите выпуск «Готовим вместе», посвященный новогодним блюдам.

А уже в эту субботу, 2 января, в 09:00 на телеканале «Интер» стартует новый сезон кулинарного проекта «Готовим вместе. Домашняя кухня». Телезрителей ждет еще больше рецептов, полезной информации и кулинарных лайфхаков от шеф-повара Андрея Дромова и ведущего Андрея Доманского. Прислушавшись к пожеланиям телезрителей проекта, ведущие решили отойти от привычной концепции меню выходного дня. В новых выпусках они будут делиться секретами приготовления вегетарианских, мясных и сладких блюд. В первой программе шеф-повар Андрей Дромов предложит три рецепта оригинальных блюд из каждой категории: поленты, запеченной в томатном соусе с грибами под сыром моцарелла, индейки с сальсой из ананаса и шарлотки с яблоками. А в это время Андрей Доманский проведет эксперимент и выяснит, есть ли железо в яблоках.