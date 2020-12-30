Актриса Анастасия Иванюк: В новогоднюю ночь я пишу себе письмо

В конце года принято подводить итоги, чтобы понять: каким был этот год, и что он изменил в нашей жизни.

Мы попросили актрису сериала «Швидка» на канале НЛО TV Анастасию Иванюк рассказать о ее самых важных событиях уходящего года и планах на Новый год.

Настя, какой будет твоя новогодняя ночь в этом году?

– Уже долгие годы Новый год для меня – это семейный праздник. Этот год не станет исключением. Тихо, по-семейному проведём 2020 и наконец встретим 2021! Возможно, в следующем году эта традиция изменится, и я буду праздновать новогодние праздники иначе, но в этом году будет так. Это для меня это особенно трепетно!

Какой твой идеальный формат новогодней вечеринки?

– Я не человек вечеринок. Кто меня хорошо знает, точно скажет, что я и вечеринки – понятия полярные. Я очень люблю тихие, уютные форматы празднования. Самый главный критерий – это искренность и душевность.

Помнишь свою самую яркую встречу Нового года?

– Первое, что приходит в голову – это праздники из детства. Ничего не заменит того искреннего детского ожидания прихода Деда Мороза, ожидания подарков и всей этой волшебной атмосферы. Мне очень запомнилось, как накануне Нового года папа принес елку и сказал, что ему ее вручил Дед Мороз, которого он встретил возле дома. Честно говоря, хоть и прошло уже больше 15 лет с того момента, я до сих пор помню эти бабочки в животе, и ту непоколебимую веру в папин рассказ. Такие моменты незабываемы.

– Год был сложный и испытывающий на прочность. Но если закрыть глаза на все плохое и сконцентрировать внимание на хороших моментах, то я радуюсь, что со мной это все произошло. Было много чудесных проектов, знакомств, идей, долгожданных встреч, эмоций... этот список можно продолжать долго. В этом году я познакомилась сама с собой, узнала себя еще лучше и осознала много важных вещей. Уверена, что так случилось для каждого жителя нашей планеты. Я очень верю, что с 2021 мы все получим шанс жить иначе, но счастливее!

У тебя есть список планов на Новый год?

– Список есть, но это скорее не планы, а цели и пожелания. Делиться мне пока ими не хочется, так как это очень трепетный и важный для меня момент. Я мечтаю, чтобы мои цели, которые когда-то были мечтами, наконец были достигнуты.

У тебя есть свои новогодние ритуалы?

– В новогоднюю ночь я пишу себе письмо, которое открываю ровно через год. Я придумала эту традицию лет 6 назад, и она до сих пор приносит мне много удовольствия. В письме я не пишу про цели или свои мечты. Я там описываю то, что меня окружает в жизни на данном этапе, делюсь своими переживаниями. Это как личный дневник в нескольких страницах. А в конце пишу себе пожелания на следующий год. Пожелания из года в год меняются, но главное всегда остается неизменным – быть счастливой!

Что хочешь пожелать себе и всем нам в новом году?

– Раньше было банально, а сейчас такое важное и нужное – здоровье! Мне, вам и всем вашим близким. Желаю всем в следующем году видеть улыбки прохожих на улице, которые сейчас сковываются под масками. Мы всё переживем, пройдем все испытания и со всем справимся! Здоровья, веры и любви вам в 2021 году!