Актриса Мария Крушинская: Я отказываюсь играть в сценах насилия

Эксклюзив 15 декабря 2020 02:10 Юлия Крутиева
Актриса Мария Крушинская: Я отказываюсь играть в сценах насилия
Актриса Мария Крушинская
пресс-служба

Мария Крушинская – популярная украинская актриса, которую зритель знает как с экранов телевизоров, так и по спектаклям в театре-студии «Чёрный квадрат».

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Мы пообщались со звездой нового комедийного сериала теканала ТЕТ «Прибулець» Марией Крушинской про выбор профессии, секрет крепких семейных отношений и работу в условиях карантина.

Почему вы решили стать актрисой? В вашей семье кто-то имеет отношение к этой профессии?

– У меня никогда не было навязчивой идеи стать актрисой, но при этом я постоянно ввязывалась в какие-то творческие инициативы. Со школы брала на себя максимум культурных мероприятий, мне нравилось заниматься организацией процессов. После школы я пошла в студию при театре, думала, что это на время, но, как видите, до сих пор играю на сцене.

Еще училась на режиссерском факультете и все время подыгрывала в студенческих работах своих коллег, после – так и задержалась в этой сфере, как в кино, так и в театре.

– В целом, в моей семье был культ спорта. По папиной линии все спортсмены, но бабушка была очень артистичной, играла на гитаре, собирала вокруг себя студентов, красиво пела и… любила кофе. Кофе я, к слову, до сих пор завариваю в ее турке.

Актриса Мария Крушинская / пресс-служба

Три качества идеальной актрисы…

– Любопытство, эмпатия, здоровое отношение к конструктивной критике.

Какую роль вы никогда не согласитесь сыграть? Что для вас табу?

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– Я отказываюсь играть в сценах насилия, против убийства моей героини или ее семьи.

У вас муж, двое детей. Как получается совмещать динамичный рабочий график и семью?

– График у меня, если честно, просто отличный. Это прекрасная профессия для семьи. В период активных съемок – скучаем друг по другу, но это даже полезно! Когда у меня только спектакли в театре, первая половина дня чаще всего свободна. В это время я люблю приготовить что-то вкусненькое для семьи или же посвятить время саморазвитию.

В чем, по вашему мнению, залог гармоничных отношений между мужчиной и женщиной?

– Главное правило – не обижаться по мелочам, переводить все в шутку и переключаться на какое-то совместное времяпрепровождение, например, посмотреть фильм.

Если ваши дети захотят стать актерами, поддержите ли их выбор или будете отговаривать, зная всю сложность профессии?

– Я их поддержу в чем угодно, но делать за них ничего не буду. Они должны понимать, что сложно будет тому человеку, который не любит свою профессию, не горит ею, не важно в какой сфере. Если ты не на своем месте, рано или поздно это почувствуешь, но пробовать стоит разное. Самое сложное в моей профессии – когда нет работы, съемок и спектаклей. Знаю, не все одинаково стойко могут перенести отказ.

Актриса Мария Крушинская / пресс-служба

Смотрят ли близкие ваши работы? Помогает ли их мнение в усовершенствовании своего мастерства?

– Да, смотрят, но не всё. Какие-то советы бывают очень удачными, но они любят меня, а значит, не всегда могут быть достаточно объективными и критичными. Но от моих близких мне и этого достаточно.

Вас можно увидеть как в кино, сериалах, так и в театральных постановках. А что вам ближе?

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– Сложный вопрос. В театре я люблю сиюминутную неповторимость мгновения! Это чудо! Когда играешь один и тот же материал по несколько лет подряд, каждый раз он обретает новые интонации, смыслы. Еще в театре мне нравится громко разговаривать и ярко жестикулировать (смеется).

В кино же эту энергию нужно равномерно растянуть на все дубли и кадры. Но в кино есть другая магия – монтаж. Когда готовый материал уже уходит в производство, все пазлы складываются в полноценную картину, в которой могут возникнуть новые эмоции у героя, хотя поначалу ты их не закладывал. Она начинает жить своей жизнью.

Недавно вы сыграли одну из главных ролей в ситкоме «Прибулець». Что у вас общего с героиней и чем вы отличаетесь? Где черпали вдохновение, чтобы максимально вжиться в роль?

– Есть качества, которые нас с моей героиней, Оксаной, объединяют, но во многом мы расходимся во взглядах. Например, она справедливая, нежная, инициативная, слегка обидчивая, я же отношусь ко всему немного проще. А еще она логична и рассудительна, я же – импульсивная потеряшка. Так что Оксана меня организовывает. Во время работы над ролью развиваю в себе новые качества. Вообще я считаю, что черты характера – это привычка и работа над собой.

Актриса Мария Крушинская / пресс-служба

2020 год подходит к концу. Можете поделиться своими главными достижениями?

– Для меня самое большое достижение – стала спокойней и мудрей (не говорю, что скромней). Теперь меня сложней вывести из себя. Нравится наблюдать за собой, как с мужеством справляюсь с завалами.

Повлиял ли как-то карантин на вашу карьеру или все же вы стали еще востребованней?

– Карантин повлиял на все. Не знаю, что будет дальше, но эта пауза весной была очень полезна для меня. Я проводила время с детьми, стала печь и достала гитару, и практически каждый день делала зарядку, много высыпалась. На мою профессиональную деятельность карантин никак не повлиял. Все идет по плану, но немного дольше.

К сожалению, карантин сильно ударил только по театру. Играть мы стали значительно реже, в залах меньше зрителей. Из-за этой ситуации я постоянно волнуюсь за театр. Часть зрителей потеряла платежеспособность, часть воздерживается от массовых мероприятий, а ещё часть –устала от переносов и ограничений. Так что те, кто сейчас ходят к нам, не просто зрители, а друзья. Ведь в сложные времена поддерживают именно друзья. Мы очень благодарны им за это, делаем максимум возможного, чтобы они на два часа обо всём забыли, перезагрузились и, возможно, немного изменились.

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