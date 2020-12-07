Актер Павел Тупиков – о борьбе с коронавирусом, осенней хандре и ритуалах, чтобы держать себя в тонусе

Всем знакомо такое выражение, как осенняя и зимняя хандра. Как с ними бороться и… стоит ли?

Мы спросили у актера сериала «СуперКопы» и «Громада» на канале НЛО TV Павла Тупикова – как он боролся с плохим настроением этой осенью. А еще узнали о его планах на ближайшее время.

Павел, как ты справлялся с осенней хандрой и была ли она у тебя этой осенью?

– Хандры, как таковой, не было. Осень – прекрасная пора, когда природа перерождается. Вот так и со мной – это больше период перерождения, обнуления.

Справляться с этими процессами не нужно, с ними необходимо дружить. Осень – отличное время для самообразования. Начните делать то, о чем давно мечтали. Ни о чем не мечтали? Осень – идеальное время для того, чтобы начать мечтать! Для меня лично, открытием стал бег – я пробегаю уже 20км! Бег стал для меня медитацией. К тому же, это прекрасная возможность привести тело в порядок, но прежде всего – дух.

Актер Павел Тупиков / пресс-служба

Ты недавно переболел коронавирусом – как сейчас себя чувствуешь? Как прошло лечение и как узнал о болезни?

– О болезни узнал прямо на съемочной площадке. Точнее, почувствовал всю симптоматику: пропали вкусы и запахи – стандартный набор. Лечение прошло с книгой в руках. Так же посмотрел «Острые козырьки» – отличный сериал, рекомендую. На 10 день я себя уже прекрасно чувствовал и пробежал 8 км (смеется). В целом, все заняло 3 недели. Слава богу, без осложнений, у меня была легкая форма.

Поделись собственными ритуалами, которые помогали тебе держать себя в тонусе этой осенью?

– Как я уже говорил, это прежде всего бег. Хочу еще заняться медитацией, пока я на пути к этому. Мои ритуалы очень простые: побольше отличной музыки в начале дня, хороший завтрак, пробежка и постановка целей не только на день, но и на ближайшее будущее.

Актер Павел Тупиков / пресс-служба

Назови ТОП вещей или поступков, которые обязательно стоит сделать осенью. Что из этого списка ты уже успел воплотить в жизнь?

– Главный поступок, который мы должны сделать в этот период обнуления, – это начать задавать себе честные вопросы и давать честные ответы. Кто вы? Куда вы идете? Чего вы хотите? А вообще, сделайте себе фотосессию в парке, проводите время с любимыми людьми, путешествуйте, вдыхайте все ароматы осени, ищите их, создавайте их, рисуйте. Кстати, мне бы очень хотелось написать на холсте осень. Вот к этому сейчас еще стремлюсь!

Какие планы у тебя были до конца осени? Чем занимался в этот период?

– Занимался саморазвитием, начал учить английский язык, еще больше проводил времени с сыном. В общем, план простой – жить!