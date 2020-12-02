Сергей Калантай рассказал о ценном опыте, который получил в 2020-м году

7 декабря в 21:00 канал «Украина» покажет премьерные серии фильма «Роман с детективом».

16-серийная картина «Роман с детективом» покажет 8 семейных драм, разобраться в которых попытается успешный детектив Лада Кошкина. Актер Сергей Калантай сыграет в одной из этих историй. На съемочной площадке артист рассказал о своей роли и о новых открытиях, которые сделал во время карантина.

Сергей, вы часто играете отрицательных героев. В сериале «Роман с детективом» какого персонажа воплощаете?

– В этот раз я наоборот играю очень залюбленного и искреннего человека с тяжелой трагической судьбой. Он всю жизнь любил одну женщину, но не смог ее удержать возле себя. Должен был забрать ее с собой на заработки, но обстоятельства сложились так, что не получилось это сделать. За границей он женится, но его супруга умирает. У него остается сын. А любовь всей его жизни продолжает жить в родном городе, и он не может справиться с этими чувствами. Это очень чувственный и трагический образ, который мне интересно воплощать для своего опыта.

Имели возможность ознакомиться с проектом полностью, ведь, насколько нам известно, вы появитесь в одной из 8 историй?

– К сожалению, все 16 серий я не читал. Ознакомился только со своей историей. Знаю, что действующее лицо сериала – детектив Лада Кошкина, она расследует дела. Наверняка это человек с богатым психологическим опытом. У нас с ней была всего одна сцена. Мой персонаж в основном взаимодействует с героями, которых играют Виктор Сарайкин, Наталья Доля и Екатерина Варченко. Очень приятно было работать с такими партнерами! С Катей впервые встретились на площадке, это для нас новый опыт. Она очень искренний и открытый человек. А с Виктором мы в приятельских отношениях. С Натальей во многих проектах играли в паре, так что у нас сложился очень хороший партнерский тандем! Стоит отметить, что это произошло благодаря фантастическому режиссеру Оксане Тараненко. Она умеет сплотить актеров – опекает нас, заботится о настроении, чувствах. Кроме того, у нее есть театральный опыт, поэтому она очень искренне чувствует актерскую душу и знает актерскую физику. С таким режиссером всегда очень приятно работать, она дает правильные задания. С оператором Максом Баевым мы раньше работали в проекте «Тайны», у него свое оригинальное виденье, чувство колористики, света.

Сейчас съемки проходят в условиях адаптивного карантина. Есть сложности в съемочном процессе? Что-то изменилось?

– Мы придерживаемся всех норм. Нам измеряют температуру на площадке, кто может – носят маски. Но в киноискусстве нужно быть откровенными, иногда близкими друг к другу. Иногда об этом забывают. Безусловно, мы доверяем друг другу. Сейчас все очень хотят работать, как сказал один актер этого проекта Андрей Исаенко – слава Богу, сезон обменников и ломбардов закончился.

Расскажите, как проводили время на карантине? Чем занимались?

– Не поверите! Впервые в жизни я сажал картошку, овощи. И удивлялся, что такие вещи могут нравиться. В декабре прошлого года мы со Львова привезли маленькие елки, посадили у себя на участке. Зима была без снега, мало влаги, волновались, что они не приживутся. И вдруг я впервые увидел почки на елочках. А сейчас каждое утро и вечер подхожу и слежу, на сколько миллиметров отрастают веточки. И я как ребенок радуюсь такому возрождению жизни! Это правда чудо, которое никогда не закончится. А тут еще понимаешь, что приложил к этому свои усилия. Это вдохновляет!

Удалось ли уделить время просмотру фильмов, сериалов, возможно, интересные книги перечитывали?

– Безусловно, при чем в огромном количестве! Мы переписывались с Остапом Ступкой, дразнили друг друга новыми сериалами. Вернулся к фантастической украинской прозе, которую раньше не успевал читать – Юрия Андруховича, Люко Дашвар. Дочитал наконец роман Марии Матиос «Букова земля». За этот период сделал много интересных открытий!

Ваша супруга – также актриса. Появились ли какие-то новые семейные традиции, например, собираться вместе за ужином?

– Когда было тепло, по вечерам, мы часто выходили на террасу, иногда с вином или чаем, я даже позволяю себе выкурить сигарету. Говорят, высший пилотаж актера – когда он молчит, а лицо и вся его органика готова. А я считаю, что высший пилотаж природы – это тишина. Когда ты просто слушаешь тишину – как ее нарушает пролетающий комар, пение птиц, лай собаки. Смотришь, как поднимается месяц, сидишь и наслаждаешься. А недавно мы выбрались на рыбалку на Днепр, с 7 до 9 вечера наловили маленьких карасиков. Единственное – сложно попасть, чтобы не было людей, хотелось бы побыть вдвоем с женой. Мне интересно наблюдать, как она сидит и ловит рыбу, чувствует ли она природу немного по-другому, чем я.