Сергей Калантай рассказал о ценном опыте, который получил в 2020-м году
7 декабря в 21:00 канал «Украина» покажет премьерные серии фильма «Роман с детективом».
Сергей, вы часто играете отрицательных героев. В сериале «Роман с детективом» какого персонажа воплощаете?
– В этот раз я наоборот играю очень залюбленного и искреннего человека с тяжелой трагической судьбой. Он всю жизнь любил одну женщину, но не смог ее удержать возле себя. Должен был забрать ее с собой на заработки, но обстоятельства сложились так, что не получилось это сделать. За границей он женится, но его супруга умирает. У него остается сын. А любовь всей его жизни продолжает жить в родном городе, и он не может справиться с этими чувствами. Это очень чувственный и трагический образ, который мне интересно воплощать для своего опыта.
Имели возможность ознакомиться с проектом полностью, ведь, насколько нам известно, вы появитесь в одной из 8 историй?
Сейчас съемки проходят в условиях адаптивного карантина. Есть сложности в съемочном процессе? Что-то изменилось?
– Мы придерживаемся всех норм. Нам измеряют температуру на площадке, кто может – носят маски. Но в киноискусстве нужно быть откровенными, иногда близкими друг к другу. Иногда об этом забывают. Безусловно, мы доверяем друг другу. Сейчас все очень хотят работать, как сказал один актер этого проекта Андрей Исаенко – слава Богу, сезон обменников и ломбардов закончился.
Расскажите, как проводили время на карантине? Чем занимались?
Удалось ли уделить время просмотру фильмов, сериалов, возможно, интересные книги перечитывали?
– Безусловно, при чем в огромном количестве! Мы переписывались с Остапом Ступкой, дразнили друг друга новыми сериалами. Вернулся к фантастической украинской прозе, которую раньше не успевал читать – Юрия Андруховича, Люко Дашвар. Дочитал наконец роман Марии Матиос «Букова земля». За этот период сделал много интересных открытий!
Ваша супруга – также актриса. Появились ли какие-то новые семейные традиции, например, собираться вместе за ужином?
– Когда было тепло, по вечерам, мы часто выходили на террасу, иногда с вином или чаем, я даже позволяю себе выкурить сигарету. Говорят, высший пилотаж актера – когда он молчит, а лицо и вся его органика готова. А я считаю, что высший пилотаж природы – это тишина. Когда ты просто слушаешь тишину – как ее нарушает пролетающий комар, пение птиц, лай собаки. Смотришь, как поднимается месяц, сидишь и наслаждаешься. А недавно мы выбрались на рыбалку на Днепр, с 7 до 9 вечера наловили маленьких карасиков. Единственное – сложно попасть, чтобы не было людей, хотелось бы побыть вдвоем с женой. Мне интересно наблюдать, как она сидит и ловит рыбу, чувствует ли она природу немного по-другому, чем я.