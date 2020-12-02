Роман с детективом: канал Украина покажет премьеру мелодрамы

В понедельник, 7 декабря, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится показ премьерных серий детективной мелодрамы «Роман с детективом» производства компании FILM.UA Group и канала «Украина».

16-серийная картина «Роман с детективом» расскажет 8 историй семейных драм, решить которые поможет успешный детектив Лада Кошкина.

В недавнем прошлом – следователь полиции, телохранитель, успешный частный детектив, а ныне владелица детективного агентства Лада Кошкина займется расследованием семейных неурядиц. Героине предстоит раскрыть истории супружеских измен, разобраться в истоках сложных отношений с детьми, помочь клиентам решить их споры из-за наследства и многое другое. Кошкиной придется стать не только следователем и судьей, но и миротворцем, разрешающим конфликты, утешителем и другом. Но и в ее личной жизни царит хаос, с которым нужно разобраться.

Роль Лады Кошкиной в сериале «Роман с детективом» сыграла актриса Евгения Серебренникова. По словам артистки, 9 лет она мечтала о подобном персонаже, к тому же, характер героини оказался очень близок ей.

Узнав о роли, я отложила все свои дела, потому что это именно то, о чем я так давно мечтала! Лада Кошкина – спортивная, с чувством справедливости, с эмпатией – все так близко мне. У нее есть неимоверное желание – сделать мир лучше, честнее, краше, – рассказала Евгения Серебренникова на съемочной площадке. – Но больше всего все же меня покорило ее чувство справедливости. Ведь справедливость – это не ходить в шеренге, а когда ты понимаешь, как правильно, но не забываешь про себя, про свою сущность, не отказываешься от своей целостности, не уходишь в крайности – белое-черное.

Канал Украина покажет премьеру мелодрамы "Роман с детективом" / пресс-служба канала Украина

А вот Славе Красовской пришлось потрудится над своей ролью – актрисе нужно было не только вжиться в характер адвокатессы, но и поработать над эмоциональной составляющей персонажа.

Моя героиня Вета по профессии адвокат, но мы с режиссером Оксаной Тараненко решили отказаться от образа сильной женщины, которая, по логике, должна выбрать такую профессию, и искали ее уязвимые стороны, – поделилась актриса Слава Красовская. – Несмотря на то, что на работе Вета собранная и серьезная леди, в ее душе много разочарований, недоверия и неуверенности – эту грань мы и искали.

Канал Украина покажет премьеру мелодрамы "Роман с детективом" / пресс-служба канала Украина

В одной из восьми историй появится и популярный украинский актер Сергей Калантай. Артист признался – ему эта работа подарила определенный ценный опыт – он смог впервые сыграть с некоторыми артистами, да и сама роль была особенно близка ему.

Я играю очень искреннего человека с тяжелой трагической судьбой. Он всю жизнь любил одну женщину, но не смог ее удержать. Был вынужден уехать на заработки заграницу, там он женился, но вот его супруга умерла, – рассказал Сергей Калантай. – А любовь всей его жизни продолжает жить в родном городе, и он не может справиться со своими чувствами. Это очень чувственный и трагический образ, который мне было интересно воплощать для своего опыта.

Канал Украина покажет премьеру мелодрамы "Роман с детективом" / пресс-служба канала Украина

В ролях – Евгения Серебренникова, Петр Нестеров, Прохор Дубравин, Сергей Коршиков, Слава Красовская, Владимир Ковбель, Александр Миронов и другие.

Напомним,