Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и сменила имя
2 декабря 2020 12:18
Актриса Эллен Пейдж
instagram.com/elliotpage
Номинантка на премию «Оскар» Эллен Пейдж совершила каминг-аут.
поклонникам неожиданную и шокирующую новость.
Звезда фильмов «Начало» и «Джуно» призналась, что теперь она трансгендерный мужчина и попросила обращаться к ней в мужском роде - Эллиот.
Друзья, хочу поделиться с вами, что я трансгендер, обо мне следует говорить он и меня зовут Эллиот. Я очень рад, что могу об этом написать. Быть здесь. Найти свое место в жизни. Я испытываю огромную благодарность к невероятным людям, которые поддержали меня на моем пути. Не могу выразить словами, насколько это прекрасно, наконец, начать любить себя таким, какой я есть, найти свое подлинное я, - пишет Пейдж. - Меня бесконечно вдохновляли многие транс-сообщества. Спасибо вам за ваше мужество, великодушие и неустанный труд на тем, чтобы сделать мир более инклюзивным и милосердным. Я окажу любую поддержку, на которую способен, и продолжу стремиться к созданию более любящего и равноправного общества.
Актриса Эллен Пейдж / instagram.com/elliotpage
Дискриминация по отношению к транслюдям коварна и жестока, что приводит к ужасающим последствиям. Только в 2020 году, как сообщалось, было убито не менее 40 транслюдей, большинство из которых были чернокожими и латиноамериканскими трансженщинами, - пишет Пейдж.
Напомним,