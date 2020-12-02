Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и сменила имя

2 декабря 2020 12:18 Юлия Крутиева
Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и сменила имя
Актриса Эллен Пейдж
instagram.com/elliotpage

Номинантка на премию «Оскар» Эллен Пейдж совершила каминг-аут.

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На своих страницах в социальных сетях Эллен Пейдж разместила содержательную публикацию, в которой сообщила своим поклонникам неожиданную и шокирующую новость.

Звезда фильмов «Начало» и «Джуно» призналась, что теперь она трансгендерный мужчина и попросила обращаться к ней в мужском роде - Эллиот.

Друзья, хочу поделиться с вами, что я трансгендер, обо мне следует говорить он и меня зовут Эллиот. Я очень рад, что могу об этом написать. Быть здесь. Найти свое место в жизни. Я испытываю огромную благодарность к невероятным людям, которые поддержали меня на моем пути. Не могу выразить словами, насколько это прекрасно, наконец, начать любить себя таким, какой я есть, найти свое подлинное я, - пишет Пейдж. - Меня бесконечно вдохновляли многие транс-сообщества. Спасибо вам за ваше мужество, великодушие и неустанный труд на тем, чтобы сделать мир более инклюзивным и милосердным. Я окажу любую поддержку, на которую способен, и продолжу стремиться к созданию более любящего и равноправного общества.

Актриса Эллен Пейдж / instagram.com/elliotpage
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Также в своем заявлении Эллиот попросил людей о терпимости и указал на дискриминацию, с которой часто сталкиваются трансгендеры в обществе.

Дискриминация по отношению к транслюдям коварна и жестока, что приводит к ужасающим последствиям. Только в 2020 году, как сообщалось, было убито не менее 40 транслюдей, большинство из которых были чернокожими и латиноамериканскими трансженщинами, - пишет Пейдж.

Напомним,

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