Ирина Федишин вспомнила, как на сцене на нее напала поклонница: Охрана не успела

18 октября 2020 13:00 Катерина Даниленко
Ирина Федишин вспомнила, как на сцене на нее напала поклонница: Охрана не успела
Певица Ирина Федишин
социальная сеть Instagram

Многие знаменитости неоднократно заявляли, что без фанатов они не были бы тем, кем являются. Однако часто поклонники переходят грань дозволенного. Об одном из таких инцидентов рассказала певица Ирина Федишин.

Читайте такжеЭкс-супруг блогера Софии Стужук и отец троих детей Дмитрий Стужук умер от осложнений коронавируса
В интервью Роману Мусе исполнительница призналась, что однажды столкнулась с невменяемой поклонницей, которая прямо во время выступления Ирины на сцене выбежала к ней и наскочила сзади. Охрана в этот момент стояла под сценой и не успела среагировать. Защищать певицу от фанатки принялся балет, находившийся на сцене.

Она вышла на сцену в тот момент, когда было очень много охранников под сценой! Она наскочила на меня со спины, обхватила руками и ногами... А охранники смотрят на звезд под сценой,
– вспоминает знаменитость.

Ирина Федишин и Роман Муха / социальная сеть Instagram

Ирина подчеркнула, что очень часто ценители творчества переходят грань привязанности и любви. Несмотря на такой инцидент, артистка всегда рада устраивать автограф-сессии после выступления. Просто сейчас возле нее находится всегда охрана.

Не в том смысле, что ты такая недоступная, а просто на самом деле есть разные люди и иногда они ведут себя не очень адекватно,
‒ добавила Федишин.

Читайте такжеВот это ноги: Вера Брежнева восхитила фигурой в сексуальном боди
По родному городу знаменитость старается прогуливаться в максимально незаметном виде. Она надевает повседневную одежду, кепку и солнцезащитные очки.

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети фото новости Ирина Федишин

Материалы по теме

Я против присутствия мужа на родах: Супруга Андрея Джеджулы рассказала, как протекает ее беременность
Новости

Я против присутствия мужа на родах: Супруга Андрея Джеджулы рассказала, как протекает ее беременность
Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 24 серию онлайн
Сериалы

Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 24 серию онлайн
Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 23 серию онлайн
Сериалы

Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 23 серию онлайн
Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 22 серию онлайн
Сериалы

Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 22 серию онлайн

Популярное на сайте

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Доказано: группа крови влияет на вероятность заражения COVID-19

Доказано: группа крови влияет на вероятность заражения COVID-19

Популярное видео

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK