Ирина Федишин вспомнила, как на сцене на нее напала поклонница: Охрана не успела
Многие знаменитости неоднократно заявляли, что без фанатов они не были бы тем, кем являются. Однако часто поклонники переходят грань дозволенного. Об одном из таких инцидентов рассказала певица Ирина Федишин.
Она вышла на сцену в тот момент, когда было очень много охранников под сценой! Она наскочила на меня со спины, обхватила руками и ногами... А охранники смотрят на звезд под сценой,– вспоминает знаменитость.
Ирина подчеркнула, что очень часто ценители творчества переходят грань привязанности и любви. Несмотря на такой инцидент, артистка всегда рада устраивать автограф-сессии после выступления. Просто сейчас возле нее находится всегда охрана.
Не в том смысле, что ты такая недоступная, а просто на самом деле есть разные люди и иногда они ведут себя не очень адекватно,‒ добавила Федишин.
Напомним,