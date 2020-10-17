Маколей Калкин вышел на прогулку с кошкой, которую посадил в детскую коляску: нечему удивляться

17 октября 2020 17:00 Катерина Даниленко
Маколей Калкин вышел на прогулку с кошкой, которую посадил в детскую коляску: нечему удивляться
Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин
социальная сеть Instagram

Знаменитый мальчик из „Один дома“ Маколей Калкин регулярно развлекает публику смешными выходками в Сети.

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Не так давно знаменитость заставил почувствовать поклонников старыми, опубликовав пост о своем 40-летии. Позже он запустил социальную рекламу масок от СOVID-19, на которых изображен принт того самого знаменитого кадра из фильма, где Кевин открыл рот в удивлении. Сейчас же актер вышел на прогулку с домашним любимцем, которого посадил в детскую коляску.

Компанию Маколею составила его девушка Бренда Сонг. Она вышла в свет со своим псом, а Калкин ‒ с кошкой. Подкрепить такой тандем звезда решил громким лозунгом, который можно прочитать на его футболке «человек для эмоциональной поддержки», по аналогии с «животным для эмоциональной поддержки».

Я только что увидел, как Маколей Калкин выгуливает своего кота и мой день сразу стал лучше,
– поблагодарил актера за хорошее настроение кто-то из фолловеров.

Маколей Калкин с девушкой и домашними любимцами на прогулке / социальная сеть Instagram

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Многие в комментариях начали отмечать, что внешний вид актера, кошка в коляске очень подходят под 2020 год, в котором люди перестали чему-либо удивляться.

Напомним,

Актер Маколей Калкин / социальная сеть Instagram
 

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