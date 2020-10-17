Маколей Калкин вышел на прогулку с кошкой, которую посадил в детскую коляску: нечему удивляться
Знаменитый мальчик из „Один дома“ Маколей Калкин регулярно развлекает публику смешными выходками в Сети.
Компанию Маколею составила его девушка Бренда Сонг. Она вышла в свет со своим псом, а Калкин ‒ с кошкой. Подкрепить такой тандем звезда решил громким лозунгом, который можно прочитать на его футболке «человек для эмоциональной поддержки», по аналогии с «животным для эмоциональной поддержки».
Я только что увидел, как Маколей Калкин выгуливает своего кота и мой день сразу стал лучше,– поблагодарил актера за хорошее настроение кто-то из фолловеров.
Напомним,
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