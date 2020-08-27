Маколею Калкину исполнилось 40! Как сейчас выглядит звезда фильма Один дома

27 августа 2020 10:30 Алла Лысак
Маколею Калкину исполнилось 40! Как сейчас выглядит звезда фильма Один дома
Маколею Калкину исполнилось 40! как сейчас выглядит звезда фильма Один дома
Fotobank / GettyImages

26 августа Маколей Калкин отметил юбилей, актеру, получившему известность после фильма Один дома, исполнилось сорок лет!

Маколей Калкин стал мировой звездой еще в детстве, однако после исчез с радаров фанатов и начал вести совершенно обычную жизнь.

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Вчера Маколей отметил сорокалетие, давайте вспомним, что произошло в жизни актера после громкого успеха франшизы Один дома.

Маколею Калкину исполнилось 40! как сейчас выглядит звезда фильма Один дома / Fotobank / GettyImages

Маколей Калкин появился на свет в 1980 году, уже в четыре года состоялся его актерский дебют. Известность к мальчику пришла после фильма Дядюшка Бак, а настоящим прорывом для Маколея стала роль в рождественской комедии Один дома (вышла на экраны в далеком 1990 году, когда актеру исполнилось 10).

Проблемы у мальчика начались, увы, из-за амбиций собственного отца.

Он стал менеджером Маколея и начал требовать у киноделов буквально заоблачные суммы за участие сына в проектах.

В карьере случился перерыв, который затянулся на многие годы.

Повзрослев, Калкин пристрастился к алкоголю и наркотикам, у него возникли проблемы с законом, а планы о возвращении в кино перестали быть реальными.

Маколею Калкину исполнилось 40! как сейчас выглядит звезда фильма Один дома / Fotobank / GettyImages

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Публичные появления Маколея сопровождались огромным хайпом, поклонники обсуждали, как изменилась внешность актера. А обсуждать, скажем честно, было что. Маколей больше не походил на себя прежнего, он превратился в изможденного парня с синяками под глазами и грязными волосами.

Судя по всему, Маколей взялся за ум в 2017 году. Новые снимки "Кевина" из Один дома порадовали поклонников.

Сейчас он не снимается, но регулярно напоминает о себе в социальных сетях.

Маколею Калкину исполнилось 40! как сейчас выглядит звезда фильма Один дома / Fotobank / GettyImages

Напомним,

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