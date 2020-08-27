Маколею Калкину исполнилось 40! Как сейчас выглядит звезда фильма Один дома

Маколею Калкину исполнилось 40! как сейчас выглядит звезда фильма Один дома

26 августа Маколей Калкин отметил юбилей, актеру, получившему известность после фильма Один дома, исполнилось сорок лет!

Маколей Калкин стал мировой звездой еще в детстве, однако после исчез с радаров фанатов и начал вести совершенно обычную жизнь.

Вчера Маколей отметил сорокалетие, давайте вспомним, что произошло в жизни актера после громкого успеха франшизы Один дома.

Маколею Калкину исполнилось 40! как сейчас выглядит звезда фильма Один дома / Fotobank / GettyImages

Маколей Калкин появился на свет в 1980 году, уже в четыре года состоялся его актерский дебют. Известность к мальчику пришла после фильма Дядюшка Бак, а настоящим прорывом для Маколея стала роль в рождественской комедии Один дома (вышла на экраны в далеком 1990 году, когда актеру исполнилось 10).

Проблемы у мальчика начались, увы, из-за амбиций собственного отца.

Он стал менеджером Маколея и начал требовать у киноделов буквально заоблачные суммы за участие сына в проектах.

В карьере случился перерыв, который затянулся на многие годы.

Повзрослев, Калкин пристрастился к алкоголю и наркотикам, у него возникли проблемы с законом, а планы о возвращении в кино перестали быть реальными.

Маколею Калкину исполнилось 40! как сейчас выглядит звезда фильма Один дома / Fotobank / GettyImages

Публичные появления Маколея сопровождались огромным хайпом, поклонники обсуждали, как изменилась внешность актера. А обсуждать, скажем честно, было что. Маколей больше не походил на себя прежнего, он превратился в изможденного парня с синяками под глазами и грязными волосами.

Судя по всему, Маколей взялся за ум в 2017 году. Новые снимки "Кевина" из Один дома порадовали поклонников.

Сейчас он не снимается, но регулярно напоминает о себе в социальных сетях.

Маколею Калкину исполнилось 40! как сейчас выглядит звезда фильма Один дома / Fotobank / GettyImages

Напомним,