Маколею Калкину исполнилось 40! Как сейчас выглядит звезда фильма Один дома
26 августа Маколей Калкин отметил юбилей, актеру, получившему известность после фильма Один дома, исполнилось сорок лет!
Маколей Калкин стал мировой звездой еще в детстве, однако после исчез с радаров фанатов и начал вести совершенно обычную жизнь.
Маколей Калкин появился на свет в 1980 году, уже в четыре года состоялся его актерский дебют. Известность к мальчику пришла после фильма Дядюшка Бак, а настоящим прорывом для Маколея стала роль в рождественской комедии Один дома (вышла на экраны в далеком 1990 году, когда актеру исполнилось 10).
Проблемы у мальчика начались, увы, из-за амбиций собственного отца.
Он стал менеджером Маколея и начал требовать у киноделов буквально заоблачные суммы за участие сына в проектах.
В карьере случился перерыв, который затянулся на многие годы.
Повзрослев, Калкин пристрастился к алкоголю и наркотикам, у него возникли проблемы с законом, а планы о возвращении в кино перестали быть реальными.
Судя по всему, Маколей взялся за ум в 2017 году. Новые снимки "Кевина" из Один дома порадовали поклонников.
Сейчас он не снимается, но регулярно напоминает о себе в социальных сетях.
Напомним,