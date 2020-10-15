Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне рассказала о своем заболевании: Плакала от боли

15 октября 2020 16:10 Юлия Крутиева
Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне рассказала о своем заболевании: Плакала от боли
Таюне и Олег Винник
instagram.com/taunetaisia

Таюне рассказала о своей болезни и как она у нее протекала.

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Каждый день коронавирус диагностируют у больше чем 5000 украинцев, среди которых оказываются и знаменитости. Одним из последних подхватил вирус актер сериала «Первые ласточки» Олег Гоцуляк. Парень верит в победу.

Справиться с этим заболеванием удалось и Олегу Виннику, который из-за вынужденного лечения и изоляции пропустил несколько прямых эфиров проекта «Танці з зірками», в итоге, вовсе отказавшись от участия.

Не удалось Олегу уберечь от коронавируса и своих партнерш по паркету и сцене. Вирус подхватила хореограф Алена Шоптенко и бэк-вокалистка певца Таюне.

Последняя о своем недуге сообщила лишь после окончательного выздоровления. Таюне призналась, что изначально не верила в существование коронавируса. В результате, плакала от боли.

Ви коли-небудь плакали від крепатури? А я плакала... Так «закрепатурив» мене коронавірус, в існуванні якого я довгий час сумнівалася, навіть більше - абсолютно не вірила. Та коли мене накрила ця коронна історія, я переконалася, що це навіть більше за правду, - признается певица. - Зник нюх і смак, температура перші чотири дні забрала всю силу, в тілі така крепатура, ніби я піднімала весь світ, виявили двостороннє запалення легень, на третій день зник голос, на четвертий - повернувся, антибіотики, які я вживала в своєму житті і мене рятували, на цей раз викликали люту алергію на очі, суцільна сонливість, їжа - не цікаво, рухатись - не можу. Це був абсолютно незнайомий мені стан, який тиждень не давав мені нормально жити, на восьмий день стало легше, з кожним днем легше. Зараз я офіційно здорова і до роботи готова!

Таюне / instagram.com/taunetaisia
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В завершении своего обращения к публике Таюне поблагодарила друзей за поддержку и пожелала здоровья тем, кто сейчас борется с коронавирусом.

Дякую вам, мої друзі, за підтримку! Видужуйте скоріше, хто теж захворів! – пишет Таюне. - Бережіть себе ті, хто ще й досі сумнівається, як я донедавна. Тримайтесь всі! Переживемо і це. Будьмо усі здорові!

Напомним, 

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