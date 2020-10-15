Светлану Лободу госпитализировали в больницу: певица рассказала о своей болезни
15 октября 2020 13:10
Певица Светлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial
У певицы Светланы Лободы возникли проблемы со здоровьем.
Светлане Лободе приходится бороться с другими проблемами со здоровьем.Причина тому – боль в копчике. Дискомфорт в этой области тела 37-летняя певица почувствовала после активной работы, а в медучреждение приехала, чтобы пройти обследование – МРТ.
На днях на своей странице в Инстаграм Светлана опубликовала сториз, в котором сообщила, что ей срочно понадобилась помощь врачей. Более того, звезду пришлось госпитализировать в больницу.
Певица Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial
Дорогие друзья, сегодня у меня своеобразный день, - говорит артистка. - Вчера после активной работы у меня начал болеть копчик, и я приехала в больницу, чтобы его обследовать на МРТ. МРТ я боюсь, потому что я боюсь замкнутых пространств.
Читайте также#СильнаЯ Даша Квиткова: Жизненные ситуации меня где-то ломали, но при этом делали сильнееВ завершении своих сториз Светлана поблагодарила всех, кто переживал за ее здоровье, а также порадовала фанатов:
Все хорошо, сегодня уже буду прыгать.
Напомним,