Светлану Лободу госпитализировали в больницу: певица рассказала о своей болезни

У певицы Светланы Лободы возникли проблемы со здоровьем.

В то время, как пандемия коронавируса настигает множество знаменитостей, певице Светлане Лободе приходится бороться с другими проблемами со здоровьем.

На днях на своей странице в Инстаграм Светлана опубликовала сториз, в котором сообщила, что ей срочно понадобилась помощь врачей. Более того, звезду пришлось госпитализировать в больницу.

Певица Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Причина тому – боль в копчике. Дискомфорт в этой области тела 37-летняя певица почувствовала после активной работы, а в медучреждение приехала, чтобы пройти обследование – МРТ.

Дорогие друзья, сегодня у меня своеобразный день, - говорит артистка. - Вчера после активной работы у меня начал болеть копчик, и я приехала в больницу, чтобы его обследовать на МРТ. МРТ я боюсь, потому что я боюсь замкнутых пространств.

В завершении своих сториз Светлана поблагодарила всех, кто переживал за ее здоровье, а также порадовала фанатов:

Все хорошо, сегодня уже буду прыгать.

Напомним,