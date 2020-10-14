Один за всех: команда проекта разобралась, кто развращал 12-летнего мальчика – обидчик будет наказан
Ток-шоу «Один за всех» на СТБ продолжает добиваться восстановления порядка в самых резонансных историях.
50-летний Иван, примерный семьянин и отец двоих детей, застал свою жену с другим. Мужчина был в ужасе, когда увидел, что любовником супруги оказался ее 12-летний племянник! После скандала Иван ушел из семьи. Вот только родная мать мальчика уверена, что именно Иван развращал ребенка, а не ее сестра. Узнав о надругательстве над сыном, Мария написала заявление в полицию, но поддержки так и не получила – доказательств оказалось недостаточно.
В студии Иван и его супруга Василина, пытались переложить вину друг на друга. Девушка объяснила, что ей приходилось терпеть издевательства мужа и вступать в сексуальные извращения со своим племянником из-за страха перед Иваном. Мужчина же обвинения в свой адрес отрицал.
Чтобы расставить все точки, Иван и Василина прошли тест на полиграфе. Выяснилось, что ребенок таки участвовал в сексуальных извращениях взрослых. Более того, Василина солгала о давлении со стороны мужа.
Наша команда провела колоссальную работу в подготовке этой истории. Мы не можем остаться равнодушными, когда идет речь о преступлениях, тем более – совершенных против детей. Благодаря работе команды, мы раскрыли новые факты по делу, и не сомневаемся, что обидчик будет наказан. Это без преувеличения наша очередная победа!– комментирует руководитель проекта Роман Панасенко.
Новые выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите по воскресеньям в 20:00 на СТБ.
Напомним,