Один за всех: команда проекта разобралась, кто развращал 12-летнего мальчика – обидчик будет наказан

Ток-шоу «Один за всех» на СТБ продолжает добиваться восстановления порядка в самых резонансных историях.

В минувшем выпуске «Один за всех» от 11.10.2020 команда искала истину в шокирующем семейном конфликте – выясняли, кто развращал 12-летнего мальчика – родная тетя или ее муж. Благодаря тщательному расследованию проекта, удалось не только разобраться, кто принимал участие в издевательствах над ребенком, но и восстановить справедливость.

50-летний Иван, примерный семьянин и отец двоих детей, застал свою жену с другим. Мужчина был в ужасе, когда увидел, что любовником супруги оказался ее 12-летний племянник! После скандала Иван ушел из семьи. Вот только родная мать мальчика уверена, что именно Иван развращал ребенка, а не ее сестра. Узнав о надругательстве над сыном, Мария написала заявление в полицию, но поддержки так и не получила – доказательств оказалось недостаточно.

В студии Иван и его супруга Василина, пытались переложить вину друг на друга. Девушка объяснила, что ей приходилось терпеть издевательства мужа и вступать в сексуальные извращения со своим племянником из-за страха перед Иваном. Мужчина же обвинения в свой адрес отрицал.

Иван / пресс-служба канала СТБ

Разговор мальчика с психологом проекта доказал обратное. Ребенок признался, что Иван принуждал его раздеваться и касаться половых органов. Также стало известно, что тетя Василина включала ему видео порнографического характера.

Чтобы расставить все точки, Иван и Василина прошли тест на полиграфе. Выяснилось, что ребенок таки участвовал в сексуальных извращениях взрослых. Более того, Василина солгала о давлении со стороны мужа.

Василина / пресс-служба канала СТБ

Прямо со студии ведущий Михаил Присяжнюк отправился с участниками эфира в отделение полиции. Мама мальчика написала заявление на Ивана, своей же сестре она дала второй шанс. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы. По данному факту внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 155 УК Украины. Также стало известно, что мужчине объявили подозрение в совершении домашнего и сексуального насилия. Для Марии и ее сына проект нашел центр реабилитации, в котором психологи помогут мальчику восстановиться после психологической травмы.

Наша команда провела колоссальную работу в подготовке этой истории. Мы не можем остаться равнодушными, когда идет речь о преступлениях, тем более – совершенных против детей. Благодаря работе команды, мы раскрыли новые факты по делу, и не сомневаемся, что обидчик будет наказан. Это без преувеличения наша очередная победа!

– комментирует руководитель проекта Роман Панасенко.

Руководитель проекта Роман Панасенко / пресс-служба канала СТБ

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Напомним,